ROZONES

• Seguimiento en Sinaloa

Rozones
Rozones Foto: Imagen: La Razón de México
Por:
Rozones

Nos comentan que en medio de la misión federal en Sinaloa, fue el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien puso sobre la mesa una tarea necesaria en esa entidad: fortalecer a las policías. Y es que, atendiendo instrucciones presidenciales, el titular de la SSPC acudió con el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, a revisar necesidades de personal, capacitación, equipo e inteligencia de las corporaciones estatal y municipal de Culiacán. La agenda incluyó el C4 y el terreno para un nuevo penal, mientras que Mazatlán tendrá una revisión específica en la siguiente visita. Hay además una responsable del seguimiento, la titular del Secretariado Ejecutivo, Marcela Figueroa, y el compromiso de evaluar diariamente los avances para, de requerirse, ajustar la estrategia. Esa continuidad, nos dicen, será fundamental para traducir la coordinación federal en instituciones locales más fuertes y mayor tranquilidad para las familias sinaloenses. Ahí el dato.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Rozones
ROZONES

• La pata, la mano y el oficio


Google Reviews