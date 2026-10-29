El reto en Jalisco

Una buena noticia para Guadalajara, nos señalan, es el proyecto federal que presentó el director de la Conagua, Efraín Morales, para mejorar la calidad y el abasto de agua con un horizonte de 30 años. ¡Vaya apuesta! Nos explican que la inversión de 14 mil 500 millones de pesos contempla dos acueductos y obras que permitirían sumar mil 200 litros por segundo, equivalentes al suministro para medio millón de personas. A ello se agregan las inversiones estatales en potabilización y colectores. Hay además un avance concreto frente a la contaminación: de unas 150 descargas irregulares detectadas, 80 ya fueron clausuradas. Nos hacen ver que la coordinación entre la Federación y el gobierno de Pablo Lemus abre una ruta para atender un problema que las familias conocen cada vez que abren la llave. Ahora tocará convertir proyectos y calendarios en agua limpia. Por lo pronto, hay obras, recursos y responsabilidades sobre la mesa.