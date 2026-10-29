Los atiende Segob

Y fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien ayer tuvo buenos resultados en la reunión que encabezó en Sonora con familias y colectivos de búsqueda de seis estados del noroeste del país. El encuentro, nos dicen quienes lo pudieron atestiguar, tuvo un doble propósito: presentar avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda y escuchar demandas para crear una agenda de trabajo. Dato relevante es que la reunión se prolongó más de ocho horas, durante las cuales se tomó nota, por ejemplo, sobre peticiones —que tendrán respuesta para quienes llevan años buscando a sus seres queridos— de acciones de búsqueda inmediata, de coordinación entre fiscalías, además de que se destacó la necesidad de contar con carpetas de investigación y planes de búsqueda para cada caso. Por cierto que en la reunión estuvo presente el nuevo representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.