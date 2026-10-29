¿Las elecciones a Gobernación?

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El escándalo de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), podría convertirse en el sueño dorado de Morena: regresar el control de las elecciones a la Secretaría de Gobernación.

Así como en la época de Manuel Bartlett Díaz, cuando el sistema se cayó por horas y, al regresar, había ganado Carlos Salinas de Gortari. Las tendencias favorecían a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

En su conferencia matutina, la Presidenta Sheinbaum planteó fortalecer Talleres Gráficos de México (TGM) para que ahí se produzca toda la papelería electoral. Su propuesta incluye ampliar la capacidad de sus imprentas y establecer un comité que supervise la transparencia de sus operaciones.

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“Acabamos con los mapaches electorales, ahora vamos a acabar con los coyotes electorales”, afirmó, al cuestionar la concentración de contratos en un reducido grupo de proveedores privados. Señaló también que, si participan otras empresas, debe existir una competencia más amplia.

BOLETAS EN EL CENTRO

Arturo Chávez y Patricia Avendaño, al imprimir las boletas de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, el pasado 1 de abril. ı Foto: Cuartoscuro

Pero hay un detalle muy importante, Talleres Gráficos de México depende de la Secretaría de Gobernación. Es decir, la propuesta pone en una dependencia del Gobierno federal la producción de las boletas. Y es lo que Morena busca: más atribuciones electorales para la Secretaría de Gobernación.

Y es que no se le deberían de dar más atribuciones electorales al Gobierno. La idea es limitarlo. Hace falta crear un mercado que no esté amañado para que se fabriquen los materiales electorales, pero antes hay que ver quién trabaja hoy con TGM.

Pero, además eso no soluciona el problema, porque, por ejemplo, las empresas de José Alfredo Hernández Casillas, el empresario identificado como cercano a Taddei, trabajan con Talleres Gráficos de México. También las de sus competidores.

Entran a licitación las empresas de Hernández Casillas y algunas otras pocas. Talleres Gráficos de México, en cambio, no necesita licitación, y generalmente tiene un costo de fabricación más elevado. Así que se subcontratan entre las empresas de Alfredo y Talleres Gráficos de México, dependiendo del trabajo.

Y es que muchas veces les conviene contratar a TGM. Cuando se contrata a privados, la ley obliga a un concurso y gana la oferta más barata. Cuando se contrata a una empresa pública, no hace falta concurso. Se evita el trámite y el riesgo de una impugnación. “Pero quien se ha acabado llevando los contratos con este esquema es Alfredo o sus socios.”

Pero además, Talleres Gráficos de México hace documentación: formas valoradas, boletos del Metro, formas fiscales y las boletas de muchas entidades federativas y del INE. En materiales, como urnas y mamparas, no tiene experiencia, y ahí está la mitad del valor del problema. Esos materiales pueden fabricarlos TGM o un privado.

Lo que se necesita es entregar muy rápido y poder firmar licitaciones muy grandes. TGM no tiene ahí una ventaja comparativa.

Lo cierto es que TGM no es más barato que los privados. Todos tienen un margen de ganancia enorme, pero TGM casi siempre es ligeramente más alto.

Los últimos dos directores de Talleres Gráficos de México son muy cercanos a Morena, por ejemplo: Maribel Aguilera fue diputada federal y buscó la candidatura a la gubernatura de Durango, en ambos casos, por ese partido.

Arturo Manuel Chávez López, el otro exdirector de TGM, fue compañero de la Presidenta Sheinbaum cuando eran estudiantes de la UNAM, y fue su colaborador cuando estuvo en la alcaldía de Tlalpan.

Hoy TGM también debe ser investigado por sus contratos. Su exdirectora Maribel Aguilera Cháirez, describe el contrato CFE-0300-ADSAN-0002-2024, por mil 483 millones de pesos, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asignó a TGM.

Y TGM subcontrató a Gráficas Corona JE por 826 millones de pesos, correspondiente al 55.7 por ciento del valor del contrato. El límite que marca la normatividad para subcontratar es de 49 por ciento.

Gráficas Corona JE es propiedad del empresario Juan Sebastián Estrada Hernández. Antonio Meza Estrada, esposo de Aguilera Cháirez, mantiene con él una relación de colaboración y sociedad comercial.

Entre 2020 y 2024, Gráficas Corona fue el principal proveedor de servicios de impresión de la CFE. El director de la CFE en ese periodo fue Manuel Bartlett Díaz.

Por su parte, Aguilera Cháirez dirigió TGM en el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y acababa de ser diputada de Morena. Ella subcontrató para quedarse con más mercado y con lo que antes TGM no hacía: urnas y materiales.

Lo cierto es que son tres o cuatro oferentes de materiales electorales los que han ocupado el mercado de impresión electoral durante décadas. Y todos tienen relación entre sí.

Hoy hay dos barreras enormes para los nuevos ofertantes. La primera es la experiencia previa, una regla que puso el INE y que replicaron los demás institutos.

La segunda son las certificaciones ISO y las especificaciones muy complicadas, que sólo tienen esos pocos oferentes porque eran los únicos avalados por el propio INE.

Lo cierto es que ahí es donde está el dinero, lo más caro en el gasto de una elección es lo que se entrega a los partidos y lo que se entrega a las imprentas. Si lo segundo pasa a Gobernación, Morena termina fortalecido y puede manejar gran parte del presupuesto electoral a su favor.

Desde la máxima tribuna del país se quiere señalar a administraciones pasadas del INE, pero nadie ha tenido las atribuciones que tuvo Taddei: designar, sin consenso de los consejeros, a todos los directores del Instituto.

Esa facultad le permitió nombrar a quienes hoy se señalan como compadres de Alfredo. La cercanía no tiene confirmación oficial. Debe investigarse.

Hoy el escándalo sirve para impedir que la impresión de las boletas pase a una empresa como sociedad, se tiene que exigir que se aclaren los contratos en la gestión de Taddei, pero también que se esclarezcan los contratos que se hicieron en la época de Guadalupe Taddei con Talleres Gráficos, que son parte de la Secretaría de Gobernación.

Antes de ampliar Talleres Gráficos de México hay que revisar con quién ha contratado y a quién ha subcontratado. Antes de devolverle a Gobernación el control de las boletas hay que recordar lo que pasó cuando lo tenían y no olvidar la historia, que fue precisamente ese control de las elecciones, desde la Secretaría de Gobernación, que dejó al PRI durante años en el poder sin alternancia.