‘Baja de delitos permitió aumento en los niveles de percepción de seguridad en CDMX’, afirma Clara Brugada

La presentación de los avances de paz y la reducción en indicadores de violencia fueron encabezadas desde el Palacio del Ayuntamiento por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

La Ciudad de México registró en septiembre la cifra de homicidios más baja de los últimos 20 años, junto con una reducción del 18% en este delito en comparación con 2024, según el reciente informe de seguridad presentado por la administración capitalina.

Asimismo, los delitos de alto impacto mostraron un descenso general del 62% respecto a 2019, al pasar de 137 a 52 ilícitos diarios promedio. En la misma línea, el robo de vehículo con violencia registró una caída del 87% frente a las cifras observadas hace cinco años.

“Reducir los homicidios a mínimos históricos representa vidas salvadas. Hablamos de los ilícitos que más lastiman a la ciudadanía; esto se traduce en menos asaltos, menos violencia y menos familias afectadas”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante la conferencia en el Palacio del Ayuntamiento.

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En las acciones contra la extorsión, las autoridades destacaron un incremento del 157 % en el cumplimiento de órdenes de aprehensión. Además, mediante la estrategia contra el despojo, en los últimos dos meses las instituciones de procuración de justicia aseguraron o restituyeron 221 inmuebles a sus legítimos propietarios.

Por su parte, la fiscal general Bertha Alcalde Luján dio a conocer que la dependencia a su cargo alcanzó una tasa de esclarecimiento superior al 96 % en los casos de feminicidio registrados en la metrópoli, además de lograr un aumento del 38.4 % en las vinculaciones a proceso por diversos delitos graves.

La medición de la percepción social del riesgo en el entorno urbano y transporte de la metrópoli fue evaluada por el INEGI. ı Foto: Especial.

En materia operativa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, reportó la detención de más de 12 mil personas por delitos graves, el aseguramiento de 3 mil 286 armas de fuego y la desarticulación de 47 células delictivas con la captura de 87 objetivos prioritarios en la capital.

Respecto a la opinión pública, datos del INEGI reflejan una disminución del 16 % en la percepción de inseguridad desde 2018. Las mejoras se centran en espacios cotidianos como parques, mercados y el transporte público, resaltando una reducción del 57 % en el robo con violencia dentro del sistema Metro.

Para finalizar, el gobierno local reafirmó el respaldo médico e institucional a los elementos policiales agredidos en fechas recientes e hizo entrega del galardón como Policía Distinguido del mes a los agentes María de Los Ángeles Velasco Cervantes y Jim Dylan Flores Pedraza por sus labores de vigilancia.

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JVR