Niño sorprende al tocar con banda de guerra de la FAM en el Metro CDMX.

Un niño cumplió su sueño de tocar en una banda de guerra y lo hizo a lo grande, pues estuvo acompañado de la de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y, además, lo hizo en el mejor escenario posible: el Metro de la Ciudad de México.

En redes sociales circuló un video que muestra cómo, al interior de la estación Revolución del Metro de la Ciudad de México, un niño trompetista y la banda de guerra de la FAM intercambian un curioso momento cuando se encuentran en lados opuestos de la parada del sistema de transporte.

Se aprecia en el video cómo el niño toca su trompeta para después recibir respuesta de la banda de guerra de la FAM. Al final, el niño y la banda de guerra terminan formando un solo ensamble musical.

Los usuarios del Metro se quedan asombrados con la escena: escuchan, graban, aplauden y reaccionan ante la tan inusual interacción.

De acuerdo con la información disponible, el momento ocurrió al término del desfile por el 116 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, que se llevó a cabo el viernes 20 de noviembre en la zona centro de la Ciudad de México.

“Fue un honor”, dice el niño trompetista tras curioso episodio

Después de que se difundiera el video en redes sociales, se encontró en redes sociales un comentario de un niño llamado Yael, quien se identificó como el trompetista que interpretó junto a la Fuerza Aérea en el Metro de la Ciudad de México.

De acuerdo con el mensaje, Yael se dijo honrado de haber interpretado una pieza junto a la banda de guerra de la FAM.

Asimismo, agradeció a quienes le dedicaron mensajes “bonitos”, y aseguró que jamás pensó que “llegaría tan lejos”.

“A la gente que me comenta muchas cosas bonitas, en verdad muchas gracias. Yo solo quise tocar con la banda de guerra y jamás pensé que llegaría tan lejos. Pero en verdad muchas gracias; fue un honor tocar con la Fuerza Aérea”, escribió Yael en redes sociales.

El momento se volvió viral en redes sociales, y formó parte de uno más de los curiosos eventos que ocurren al interior del sistema de transporte capitalino, donde constantemente se registran eventos de euforia colectiva o hasta pequeñas “batallas” entre los usuarios en direcciones opuestas de las estaciones.

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