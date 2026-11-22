Detienen a cuatro de banda que presuntamente se dedicaba al robo de relojes de lujo en AICM.

Autoridades capitalinas en colaboración con autoridades federales detuvieron a Jehry “N”, presunto líder de una banda dedicada al robo y reventa de relojes de lujo, principalmente sustraídos con violencia a usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y a otras tres personas.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez Camacho, quien destacó que la detención fue resultado de dos cateos simultáneos en un establecimiento comercial ubicado en la alcaldía Coyoacán y otra en un inmueble de Tlalpan.

Localizan tienda de relojes y detienen a líder de banda de robo: así fue la operación

De acuerdo con el comunicado oficial de la SSC, las investigaciones comenzaron a partir de diversas denuncias por el robo de relojes de alta gama y otros artículos. Mediante trabajos de inteligencia y vigilancia, los uniformados identificaron un negocio de compra y venta de joyería en el que presuntamente se recibían los objetos robados para posteriormente comercializarlos.

El primer cateo se realizó en un establecimiento ubicado sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia Santa Catarina, alcaldía Coyoacán. En el lugar, los agentes aseguraron tres relojes de alta gama, una báscula gramera, dos mochilas y diversas tarjetas bancarias.

Autoridades de la SSC, en coordinación con fuerzas federales, ejecutaron cateos. ı Foto: SSC-CDMX

Asimismo, decomisaron un arma de fuego, ocho cartuchos útiles, un cargador metálico, 31 bolsitas con posible marihuana y 60 con aparente piedra, cuatro teléfonos celulares y un vehículo.

En las inmediaciones del establecimiento fueron detenidos cuatro presuntos implicados: Jehry DC, de 40 años; Arturo BB, de 42; Jorge Felipe DR, de 46, y Alejandra Yuridia DVH, de 41 años.

Las autoridades identificaron a Jehry DC como propietario de la joyería Casa Milla Oro y Plata, así como uno de los principales compradores y revendedores de relojes de alta gama relacionados con robos con violencia cometidos contra usuarios del AICM, automovilistas y comensales de restaurantes.

Los cuatro detenidos, entre ellos el presunto líder, Jehry "N". ı Foto: SSC-CDMX

El segundo cateo se llevó a cabo en un inmueble de la calle Don Refugio, en la colonia Coapa Segunda Sección, alcaldía Tlalpan, donde los uniformados aseguraron dos cajas rectangulares de color verde oscuro que contenían tarjetas en su interior.

Cuatro detenidos quedan a disposición del MP; inmuebles quedan sellados

La SSC informó que ambas intervenciones se realizaron sin uso de violencia y bajo los protocolos de actuación policial y respeto a los derechos humanos.

Al concluir las diligencias, los cuatro detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

A los detenidos les fueron decomisadas armas, droga, relojes de lujo y un vehículo. ı Foto: SSC-CDMX

En tanto, los inmuebles intervenidos permanecieron sellados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

Al respecto, Vázquez Camacho reiteró que la SSC mantendrá las acciones de inteligencia e investigación para combatir a la delincuencia y salvaguardar el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía.

#Importante l Como parte de las acciones para combatir los delitos de alto impacto en la capital, policías de la @SSC_CDMX detuvieron en inmediaciones de la colonia Santa Catarina, en #Coyoacán, a Jehry "N", presunto líder de una célula delictiva relacionada con la compra y venta… pic.twitter.com/3CM7xmF87X — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 22, 2026

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