Detenido un hombre de 20 años por presuntamente participar en el robo a una tienda departamental en Coyoacán, el 16 de noviembre de 2026.

Un hombre de 20 años fue detenido por su presunta participación en el robo a una tienda Sanborns ubicada en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, en medio de la temporada descuentos y promociones por el Buen Fin.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el asalto ocurrió en la tienda departamental ubicada sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia Parque San Andrés.

Inicialmente los sospechosos escaparon a bordo de una motocicleta, que posteriormente abandonaron para abordar una unidad de transporte público sobre la calzada del Hueso, según el informe preliminar de la corporación.

Tras desplegar un dispositivo de búsqueda, fue posible identificar a uno de los sospechosos después de que presuntamente se cambió de ropa en un supermercado para intentar evitar que lo reconocieran.

Los uniformados finalmente lo interceptaron en el cruce de la avenida Cerro de las Torres y la calle Cerro Libertad, en la colonia Campestre Churubusco. Durante una “revisión preventiva”, le aseguraron una mochila, cinco relojes, dos perfumes y un martillo.

#DETENIDO | Como resultado del operativo de seguridad por el #BuenFin2026, personal de la #SSC detuvo a un hombre relacionado con el robo a una tienda departamental, en la alcaldía Coyoacán (@Alcaldia_Coy).



Se comparte Comunicado de Prensa emitido al respecto:… pic.twitter.com/M19qayHzP8 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 17, 2026

Tras ser detenido, el sospechoso fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público junto con objetos asegurados. En tanto, las autoridades continúan con la búsqueda de posibles cómplices.

El atraco ocurre durante el Buen Fin, que inició el pasado 13 de noviembre y para el que la SSC mantiene un operativo especial de seguridad para prevenir robos y otros delitos en establecimientos comerciales.

En 2025, otro asalto a Sanborns Taxqueña

No es el primer robo reportado en la sucursal de Sanborns. El 9 de julio de 2025, tres individuos asaltaron con violencia la tienda departamental.

En ese entonces, los sujetos realizaron detonaciones de arma de fuego contra el techo del establecimiento, rompieron exhibidores y sustrajeron diversas piezas de relojería. Aunque no se reportaron personas lesionadas, los responsables consiguieron escapar a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, habrían robado alrededor de 200 relojes de la tienda.

La motocicleta utilizada para la fuga fue localizada abandonada a unos dos kilómetros de distancia de la tienda, en inmediaciones de la estación General Anaya de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.

Eran tres sujetos. Llegaron y dispararon al techo del Sanborns Taxqueña. Robaron unos 200 relojes y se fueron en esta moto que abandonaron en calle 20 de agosto, cerca de Calzada de Tlalpan. Habrían huido en el Metro General Anaya @solosanborns; no hay lesionados, dice @SSC_CDMX https://t.co/JWjmjaryaS pic.twitter.com/yiFg1nk2Ih — Iván Ramírez (@ivanramirez092) July 10, 2025

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr