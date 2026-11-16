Elementos de Protección Civil y Bomberos desalojaron a 40 personas de las inmediaciones del inmueble afectado por la explosión en la colonia Lago Norte.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga el origen de la presunta explosión de gas LP que ocurrió esta mañana y dejó cuatro personas heridas y una mujer fallecida en un edificio habitacional de la calle Lago Peypus, en la colonia Lago Norte, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con un boletín difundido a medios de comunicación, la dependencia local abrió una investigación por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, por lo que personal pericial ya recabó los elementos correspondientes para deslindar responsabilidades.

Apuntan a acumulación de gas LP como principal causa

A partir de lo informado por la Fiscalía capitalina, los primeros hallazgos apuntan a que la explosión habría sido provocada por una acumulación de gas LP. Sin embargo, para confirmar esta hipótesis aún se requiere que especialistas en criminalística, incendios, explosivos e instalaciones de gas determinen las causas del siniestro.

La Fiscalía CDMX inició una investigación para determinar las causas de la explosión que provocó daños en cinco construcciones y afectaciones en predios colindantes. ı Foto: Cuartoscuro

La explosión ocurrió alrededor de las 08:00 horas y provocó múltiples daños colaterales, entre ellos el fallecimiento de una mujer de 70 años, quien murió luego de quedar atrapada tras el colapso del inmueble afectado.

Al menos cuatro personas heridas

De igual manera, autoridades confirmaron que tras el siniestro hubo al menos cuatro personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a instituciones hospitalarias para recibir atención médica. También se reportaron cinco construcciones dañadas al interior del edificio donde se suscitó el percance y afectaciones en predios colindantes.

Más temprano, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que las cuatro personas lesionadas eran tres mujeres y una menor, quienes fueron valoradas por paramédicos.

Autoridades retiraron 14 cilindros de gas LP de la zona del siniestro para prevenir nuevos incidentes, mientras continúan las diligencias periciales. ı Foto: Cuartoscuro

Hasta las 09:00 horas, cuando el Heroico Cuerpo de Bomberos informó sobre el incidente, se destacó que continuaba la búsqueda de personas en el inmueble.

En el mismo sentido, la SGIRPC informó que la explosión había dejado daños estructurales en edificios cercanos a la zona del incidente.

Desalojan a 40 personas en viviendas aledañas

Luego de la explosión, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), en conjunto con elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, desalojaron a 40 personas que habitaban cerca de donde ocurrió la explosión.

A esto se sumó el retiro de 14 cilindros de gas LP para evitar otro desastre similar, por lo que la zona quedó totalmente acordonada a la espera de que se realicen las diligencias correspondientes.

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