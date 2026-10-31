Vinculan a proceso a Hugo ‘N’ por homicidio del gestor cultural Mario Puga en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Hugo “N” por su probable participación en el homicidio del gestor cultural Mario García Puga, quien murió tras ser atropellado durante una persecución policial en la alcaldía Venustiano Carranza.

Además del delito de homicidio, el imputado enfrenta cargos por portación de arma de fuego, luego de que durante su detención las autoridades le aseguraron un arma. El juez que conoció el caso determinó imponerle prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria por homicidio.

Por estos mismos hechos, otras dos personas identificadas como Johana “N” y Fátima “N”, quienes viajaban en el vehículo conducido por Hugo “N”, también fueron vinculadas a proceso, aunque por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Obtuvimos la vinculación a proceso de Hugo “N” por su probable participación en los delitos de homicidio y portación de arma de fuego. De acuerdo con la investigación, el imputado habría perdido el control del vehículo en el que viajaba con dos mujeres durante una persecución… pic.twitter.com/pDSrWglu6O — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 31, 2026

¿Cómo ocurrió el homicidio de Mario García Puga?

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía capitalina, los hechos ocurrieron el pasado 24 de octubre de 2026, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) perseguían un automóvil relacionado con investigaciones por robo, en el que viajaban los tres imputados.

Durante el seguimiento policial, Hugo “N”, quien conducía el vehículo, habría perdido el control y atropellado a Mario García Puga, quien circulaba en una motocicleta eléctrica por calles de la colonia Morelos.

Al lugar acudieron servicios de emergencia; sin embargo, los paramédicos confirmaron que el gestor cultural ya no contaba con signos vitales.

Tras la detención de los ocupantes del automóvil, las autoridades aseguraron un arma de fuego a Hugo “N”. En tanto, a Johana “N” y Fátima “N” les encontraron 20 dosis de marihuana a cada una.

La Fiscalía informó que, mediante entrevistas a testigos y dictámenes periciales en materia de medicina, reunió datos de prueba para documentar las lesiones de la víctima e identificar la probable participación de las personas involucradas.

Luego de valorar los datos presentados por el Ministerio Público, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Hugo “N” por homicidio y portación de arma de fuego. Por el primer delito, deberá permanecer bajo prisión preventiva y tendrá tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En cuanto al delito de portación de arma de fuego, la Fiscalía General de la República (FGR) deberá determinar la situación jurídica correspondiente, conforme a sus atribuciones.

Por su parte, Johana “N” y Fátima “N” fueron vinculadas a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo. A ambas se les impuso como medida cautelar la firma periódica mensual y se estableció un plazo de un mes para el cierre de su investigación complementaria.

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MSL