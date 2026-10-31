Gran Desfile de Día de Muertos CDMX 2026: Así se vive la festividad en la capital

Fotografía de archivo del Gran Desfile de Día de Muertos en la CDMX.

Gran Desfile de Día de Muertos en 2026 celebra este 2026 su edición número 10. Así se vive el magno evento cultural en la Ciudad de México.

Día de Muertos es una “rebelión contra el olvido”, dice Brugada; estima 4 mil participantes

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, celebró que se esté llevando a cabo una edición más del Gran Desfile del Día de Muertos, fecha a la que se refirió como “una rebelión contra el olvido”.

La mandataria capitalina estimó que el evento lo conforman unos cuatro mil participantes, organizados en alrededor de 50 equipos que presentan sus actuaciones artísticas.

“Es una rebelión contra el olvido, porque recordamos a los que ya se fueron con alegría, memoria y fiesta”, dijo la jefa de Gobierno en la transmisión oficial del evento.

Algunos de los grupos artísticos prepararon sus intervenciones en las Utopías de la Ciudad de México.

Clara Brugada, jefa de Gobierno, durante la trasmisión oficial del Gran Desfile de Día de Muertos. ı Foto: Captura de video (transmisión oficial)

Con fiesta, carros alegóricos, disfraces y cempasúchil, inicia Gran Desfile del Día de Muertos

En punto de las 14:00 horas, inició su recorrido el ya tradicional Gran Desfile del Día de Muertos sobre Paseo de la Reforma.

El Desfile está integrado por carros alegóricos, catrines y catrinas, cempasúchil, muestras de danza y baile y otras expresiones artísticas alusivas a la fecha en la que se recuerda a quienes ya no están.

Aspecto de los carros alegóricos del Gran Desfile del Día de Muertos. ı Foto: Captura de video (transmisión oficial)

Aspecto de los carros alegóricos del Gran Desfile del Día de Muertos. ı Foto: Captura de video (transmisión oficial)

Ruta, calles cerradas y alternativas viales por Desfile de Día de Muertos en CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), el Desfile de Día de Muertos de 2026 tomará la posible ruta de:

Punto de partida: Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec

Avenida Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Destino final: Zócalo capitalino

Por lo anterior, se sugieren como alternativas viales:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Avenida José María Izazaga

Eje 1 Oriente

Avenida Fray Servando Teresa de Mier

#PrecauciónVial | Considere afectaciones a partir de las 14:00 horas en Paseo de la Reforma, ya que se llevará a cabo el Gran Desfile del Día de Muertos, los contingentes saldrán de la Puerta de los Leones de Chapultepec hacia el #Zócalo. Consulte aquí la #AlternativaVial pic.twitter.com/pXgsTrByPa — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 31, 2026

Metrobús suspende estaciones de Líneas 1, 3, 4 y 7 por Desfile; Metro opera con normalidad

Días atrás, a través de una tarjeta informativa, el Metrobús de la Ciudad de México informó que implementará modificaciones al servicio en las Línea 1, 3 y 4 de 13:00 a 20:00 horas por el Desfile.

También se implementarán cambios en la Línea 7, desde el inicio de la operación hasta las 22:00 horas.

🚨 ATENCIÓN 🚨



Este sábado 31 de octubre, el servicio de las Líneas 1, 3 y 4 tendrá modificaciones de las 13:00 a las 20:00 horas, y el de la Línea 7 del inicio de la operación a las 22:00 horas por evento recreativo.



👉 Sujeto a condiciones viales.



📲 Mantente pendiente y… pic.twitter.com/uoJy4vnBTP — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 30, 2026

En tanto, el Metro de la Ciudad de México no ha informado modificaciones al servicio.

Más de mil policías cuidarán Desfile de Día de Muertos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que mil 572 oficiales resguardarán el avance del Gran Desfile de Día de Muertos este sábado.

Los elementos de seguridad estarán apoyados de 66 vehículos oficiales, 42 motopatrullas, dos drones, cinco grúas, una ambulancia y un helicóptero.

Gran Desfile de Día de Muertos, tradición de 10 años en CDMX

Aunque es una tradición relativamente joven, el Desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México se ha convertido en un evento infaltable para conmemorar esta fecha de raíces profundas en la cultura nacional.

Desde 2016, primer año en que se celebró el Desfile, las calles de la zona Centro de la Ciudad de México se pintan de naranja, de copal y cempasúchil, por donde desfilan las y los catrines, calaveras, disfraces y otros elementos alusivos a esta festividad.

Fotografía de archivo del Gran Desfile de Día de Muertos en la CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Aunque se reconoce que el Desfile nació inspirado en la película Spectre de 2015, en el mismo se incorporan elementos prehispánicos y tradicionales para recordar las raíces originarias del Día de Muertos, con lo que se honra y mantiene viva esta festividad nacional.

En 2026, el Desfile de Día de Muertos celebra su edición número 10.

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