Día de Muertos, “legado de grandeza”

LA CATRINA más alta del mundo, en la Megaofrenda del Zócalo, el jueves

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó, en vísperas del Día de Muertos en México, que esta fecha forma parte del “legado de grandeza” del país.

Durante su conferencia matutina, en la que el Salón Tesorería fue decorado con catrinas y flores de cempasúchil, la mandataria destacó que en México se tiene una visión distinta de la muerte, donde ésta forma parte de la vida en la que los ancestros regresan de visita.

“Es una concepción de la muerte como parte de la vida. Y cada Día de Muertos vienen nuestros ancestros a visitarnos, a estar con nosotros. Es una visión completamente distinta, una visión muy mucho más holística de lo que es la vida y lo que es algo después de la vida. Es algo muy hermoso, algo que debemos reconocer y es nuestro legado de grandeza”, declaró la Presidenta.

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Subrayó que la permanencia de estas tradiciones son el vínculo del México actual con los pueblos que habitaban este territorio antes de la llegada de los españoles.

Además, la mandataria federal consideró que en los últimos años se recuperó el arraigo a estas fechas, luego de que hubo una época en la que Halloween hizo que se perdiera el Día de Muertos.

Por otro lado, comentó que estas tradiciones también se han convertido en un atractivo turístico, pues gente de diversas partes del mundo visitan el país para conocer cómo se vive esta fecha. Del mismo modo, las celebraciones motivan la movilidad interna, por ejemplo, entre quienes se trasladan desde otras entidades rumbo a Ciudad de México para ver la monumental catrina que el Gobierno capitalino instaló.