La Catrina del Zócalo impone récord mundial

La Ciudad de México obtuvo ayer el Récord Guinness por la Catrina más alta del mundo, con una figura monumental de 33.411 metros instalada en la Plaza de la Constitución como pieza central de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos.

La marca fue confirmada durante la inauguración por un adjudicador de Guinness World Records, quien certificó la altura de la escultura ante la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El Dato: 70 mil flores de cempasúchil y 66 esculturas de ajolotes fueron utilizadas para la mega ofrenda.

La obra está inspirada en la Calavera Garbancera, creada por el grabador José Guadalupe Posada, imagen que con el tiempo se popularizó como La Catrina. Con esta dimensión, la capital superó el registro anterior de Puerto Vallarta, Jalisco, cuya figura alcanzaba 28.15 metros.

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El montaje que requirió de nueve meses de planeación y una semana para levantarla, contó con alrededor de 180 profesionales, entre artistas, ingenieros, arquitectos, herreros, cartoneros y pintores. La escultura incluye también un campo de flores de cempasúchil, figuras de ajolotes y alebrijes, tapetes de aserrín e iluminación temática en edificios del Centro Histórico.

La ofrenda puede visitarse gratuitamente en el Zócalo capitalino del 29 de octubre al 2 de noviembre, como parte de las actividades del Día de Muertos.