Reúnen a los grandes de la literatura

Reeditar a los clásicos de la literatura implica una tarea monumental y más cuando se añade a cada título un estudio introductorio que permite no sólo conocer más de la obra, sino también de quien la creó. Esto es lo que hizo RBA en alianza con Gredos en la colección Grandes autores de la literatura, que incluye a 18 escritores, desde Homero hasta Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Emily Brontë, Jane Austen y Fiódor Dostoievski.

La colección se compone de 30 obras que han sido significativas de la historia de la literatura, comenzando por La Ilíada y La Odisea, también pasando por Don Quijote de la Mancha, Crimen y castigo, Ana Karenina, El proceso, Orgullo y prejuicio y Cumbres borrascosas.

Puede ser el primer paso para crear una biblioteca personal con estos clásicos o para nutrir la ya existente.

El Tip: Otras obras de la colección son El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, y Divina Comedia, de Dante Alighieri.

En el caso de Crimen y castigo, obra del novelista ruso Fiódor Dostoievski, la traducción y notas son de Augusto Vidal y Victoriano Imbert. Además, la edición cuenta con un estudio introductorio de Ricardo San Vicente, en el cual habla sobre las obras tempranas del autor y de sus primeras lecturas.

En dicho texto introductorio, Ricardo San Vicente también profundiza en el contexto familiar y social en el que creció el escritor, su paso por la prisión y un repaso por las obras que hoy son clave en la obra de Fiódor Dostoievski.

En Crimen y castigo, que, junto a Guerra y paz, de Tolstói, se considera una de las novelas más influyentes de la literatura rusa, el escritor sigue la historia de Raskólnikov, un estudiante sumido en la miseria, quien tiene que darse una pausa en la escuela. Decide asesinar y robar a una anciana y, tras ese homicidio, la culpa lo trastorna.

Destaca la manera en que Dostoievski sumerge al lector en la psique de este joven atormentado por la paranoia. Esta obra en 2026 cumple 160 años de haberse escrito y continúa siendo un espejo de la moral humana.

160 Años cumple Crimen y castigo de Fiódor Dostoievski

Por su parte, Don Quijote de la Mancha, del español Miguel de Cervantes Saavedra, cuenta con la edición y notas de Alberto Sánchez, además de un texto introductorio de Domingo Ródenas, quien hace un repaso por la vida del autor, de quien dice: “Dejó una obra revolucionaria en muchos sentidos, vanguardista en su tiempo y vigente en el nuestro, una obra en la que aún vibra la voz jovial y ponderada, descreída y comprensiva, irónica y mordaz”.

Ródenas se detiene también en las dificultades que tuvo el autor para publicar Don Quijote de la Mancha, que fue un éxito. Ambos títulos ya están en venta.

Están por llegar este mes de noviembre las obras Jane Eyre, de Charlotte Brontë, y Dramas históricos, del escritor inglés William Shakespeare.