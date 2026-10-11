Desfile de Catrinas CDMX 2026: Ruta y a qué hora empieza

El Desfile de Catrinas de la Ciudad de México que se realiza anualmente ha logrado posicionarse como una tradición imperdible del Día de Muertos, por lo que en La Razón te compartimos todos los detalles que debes saber sobre este evento.

Desde el 2014 se dio inicio a la conocida como Mega Procesión de las Catrinas, un evento que actualmente cuenta con la participación de miles de personas que desfilan con maquillajes y atuendos inspirados en el tradicional Día de Muertos.

Ya sea para que acudas a disfrutar de los increíbles atuendos y maquillajes que llenarán de colores las calles de la capital, o que quieras participar, te compartimos la ruta y el horario que tienes que tomar en cuenta.

Ruta y horario del Desfile de Catrinas CDMX 2026

El corazón de la CDMX será el escenario del Desfile de Catrinas que se realizará el 25 de octubre a las 18:00 horas, y la ruta a seguir será la siguiente:

Salida desde el Ángel de la Independencia

Avenida Juárez

5 de mayo

Paseo de la Reforma

Llegada a la Plaza de la Constitución

Como este desfile pasará por las principales vialidades del centro de la ciudad, se recomienda a las personas asistir un poco antes de que se de inicio para poder encontrar un lugar ideal para poder disfrutar el espectáculo.

Previo a este desfile se contará con diversas actividades, desde maquillaje para quienes quieran estar en temática hasta números musicales que se presentarán a partir de las 14:00 horas en el Ángel de la Independencia.

Para disfrutar esta actividad en compañía de la familia y de la mejor manera posible es recomendable acudir con ropa y calzado cómodos, mantenerse hidratados, comer bien y respetar todas las indicaciones de seguridad que se brinden en el lugar.

La Ciudad de México se prepara para celebrar el Día de Muertos a lo grande, por lo que durante octubre y noviembre se contará con varias actividades:

Paseo Nocturno de Día de Muertos: 26 de octubre

Ofrenda Monumental en el Zócalo: 30 de octubre

Alumbrado de Día de Muertos: 30 de octubre

Gran Desfile de Día de Muertos: 2 de noviembre

Festival de flores de Cempasúchil: Hasta el 3 de noviembre

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