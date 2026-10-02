Noche de Muertos 2026 en Michoacán ofrece talleres y 700 actividades

La estrategia de descentralización turística para abarcar las siete regiones del estado fue presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Michoacán alista una de sus festividades más importantes con un amplio programa de más de 700 actividades culturales, artísticas y tradicionales para la Noche de Muertos 2026. La agenda oficial abarca del 23 de octubre al 2 de noviembre en las siete regiones turísticas del estado.

La propuesta busca diversificar la afluencia de visitantes más allá de las ceremonias en el lago de Pátzcuaro. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que esta oferta permitirá a los asistentes vivir la festividad mediante experiencias gastronómicas, muestras artesanales y recorridos en diversas localidades.

Entre los eventos principales destaca la XVI Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina en la tenencia de Capula, disponible del 18 de octubre al 3 de noviembre. Asimismo, los manantiales de Urandén albergarán el recorrido nocturno de canoas tradicionales “El camino de las ánimas”.

Las actividades también llegarán a los centros urbanos. La ciudad de Morelia llevará a cabo su Desfile de Catrinas y Catrines el 1 de noviembre sobre la avenida Madero, mientras que Uruapan vestirá sus calles principales con el Festival de las Velas del 24 de octubre al 1 de noviembre.

La tradición culinaria formará parte del itinerario con el Festival del Pan de Muerto y Atoles Tradicionales en Tacámbaro, la Feria del Pan en Tangancícuaro y la muestra de cocina típica en Zitácuaro. A esto se suma la colocación de altares en Santa Fe de la Laguna a partir del 30 de octubre.

La emblemática celebración que congrega el mayor flujo de visitantes en la zona lacustre se realiza en el lago de Pátzcuaro. ı Foto: Especial.

Con el fin de involucrar de manera activa al turismo, se impartirán 17 talleres artesanales en comunidades como Tzintzuntzan, Ihuatzio y Tócuaro. En estos espacios, maestras y maestros locales enseñarán técnicas de modelado de barro, elaboración de arcos florales y tallado de madera.

La difusión del evento incluye material informativo en las pantallas de 17 aeropuertos del país administrados por el Grupo Mundo Maya, además de una catrina monumental instalada en el Aeropuerto Internacional de Morelia.

La Noche de Muertos en Michoacán forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Sus orígenes combinan rituales prehispánicos y expresiones comunitarias que se mantienen vivas principalmente en la zona lacustre y la Sierra Purépecha.

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JVR