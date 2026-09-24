Michoacán invierte 5 mil mdp en 1,200 obras públicas municipales

El paquete de inversión pública y obras convenidas con municipios fue anunciado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El gobierno estatal de Michoacán destina una bolsa de 5 mil millones de pesos para desarrollar 1,259 obras públicas en sus municipios y comunidades indígenas, enfocadas en resolver carencias urbanas básicas y mejorar la movilidad local.

Los proyectos abarcan la instalación de drenaje sanitario, redes de agua potable, alumbrado público, pavimentación de calles y la habilitación de espacios educativos y deportivos para beneficio directo de los habitantes.

A través del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum), los recursos se canalizan a las localidades sin intermediarios para atender las prioridades inmediatas de cada población.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que la meta es garantizar la llegada puntual del presupuesto a las regiones, asegurando que las obras generen un impacto positivo real en el día a día de las familias michoacanas.

Las obras de infraestructura y conservación de recintos culturales como la Fábrica de San Pedro benefician directamente a Uruapan. ı Foto: Especial.

En materia de conectividad vial, destacan cinco intervenciones de movilidad urbana en Uruapan, además del remozamiento de los bulevares Francisco J. Múgica en Ario y Lázaro Cárdenas en el municipio de Yurécuaro.

Asimismo, se llevan a cabo trabajos de mejora en tramos carreteros estratégicos como Villa Madero-Etúcuaro, Temazcal-Tzitzio-Limón de Papatzindán y la ruta que conecta a Arantepacua con Turícuaro.

En el ámbito social y cultural, se concretó la rehabilitación del Centro Cultural Fábrica de San Pedro en Uruapan y las mejoras operativas en el Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en Zamora.

Inversión impulsa espacios culturales

El programa de inversión abarca también la restauración del Museo Histórico Regional de Tacámbaro, “Casa Amalia Solórzano”, y la edificación de un corredor comercial en San Felipe de los Alzati, en Zitácuaro.

Adicionalmente, se destinan fondos específicos para infraestructura deportiva y comunitaria dentro de diversas localidades pertenecientes a la Meseta Purépecha.

Con este esquema de obra convenida entre el estado y los ayuntamientos, las autoridades buscan fortalecer la capacidad productiva de los municipios y detonar el empleo regional a corto y mediano plazo.

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JVR