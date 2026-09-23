Michoacán impulsa comercio con EU vía puerto de Lázaro Cárdenas

Las ventajas de conectividad e infraestructura portuaria fueron presentadas en la Ciudad de México (CDMX) por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Michoacán busca consolidar su posición estratégica en el comercio binacional entre México y Estados Unidos mediante el fortalecimiento de la infraestructura logística del puerto de Lázaro Cárdenas y la atracción de capitales productivos.

Durante la Convención Binacional organizada por la American Society of Mexico en la Ciudad de México, el gobierno estatal presentó la oferta de conectividad terrestre, ferroviaria, marítima y aérea que facilita el traslado eficiente de mercancías.

El recinto portuario de Lázaro Cárdenas destaca como un enlace logístico fundamental entre los mercados de Asia y Norteamérica, al mantener conexión operativa directa con 72 puertos distribuidos en 24 países.

Actualmente, esta terminal marítima moviliza 27.3 millones de toneladas de carga comercial y 2.6 millones de contenedores al año, consolidándose como una de las plataformas logísticas más relevantes de la costa del Pacífico.

En el último quinquenio, el puerto acumuló una inversión privada de 14 mil 596 millones de pesos por parte de firmas globales como APM Terminals, Hutchison Ports, Terminal Portuaria del Pacífico y Promotora Inmobiliaria del Balsas.

La terminal marítima de Lázaro Cárdenas conecta directamente operaciones comerciales entre los mercados de Asia y Norteamérica. ı Foto: Especial.

Por otro lado, el campo michoacano se posiciona como el principal exportador agrícola de la República Mexicana, al registrar ingresos anuales por exportaciones superiores a los 84 mil millones de pesos (equivalentes a 4 mil 556 millones de dólares).

En el sector del aguacate, la entidad mantiene acuerdos operativos con la Embajada de Estados Unidos para comercializar únicamente frutos certificados que cumplan con criterios de calidad comercial y sostenibilidad ambiental en su producción.

Para respaldar estos compromisos, la administración local implementó el sistema de rastreo satelital denominado Guardián Forestal, enfocado en contener el cambio de uso de suelo y frenar la deforestación provocada por la siembra irregular.

Asimismo, mediante el esquema federal Velagro, las autoridades verifican que productores, empresas de corte, plantas empacadoras y exportadoras garanticen los derechos laborales y de seguridad social de sus trabajadores.

El foro sobre competitividad contó con la participación de mandatarios de la región del Bajío y Occidente, entre ellos los gobernadores de Querétaro, Mauricio Kuri; Jalisco, Pablo Lemus, y Guanajuato, Libia Dennise García.

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JVR