Aztlán Feria de Chapultepec detalla su oferta de entretenimiento para el Día de Muertos

Aztlán Feria de Chapultepec se prepara para recibir a miles de visitantes durante el Festival de las Calaveras programado del 10 de octubre al 8 de noviembre. El evento transforma por completo los espacios del parque recreativo situado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. La programación combina elementos festivos, decoraciones coloridas y atracciones diseñadas especialmente para la temporada de fin de año.

El recorrido general está pensado para que las familias comiencen su visita entre flores y la iconografía tradicional del Día de Muertos. Posteriormente, los asistentes pueden continuar disfrutando de la amplia gama de juegos mecánicos y atracciones habituales del recinto. Finalmente, los más audaces pueden culminar la jornada explorando los rincones más oscuros de las experiencias temáticas.

La oferta incluye pilares fundamentales como la proyección inmersiva La Fiesta Eterna y la renovada atracción de miedo Hacienda Maldita. Mientras que la primera opción propone un acercamiento artístico y emotivo a la festividad mediante tecnología de punta, la segunda apuesta por el terror basado en mitos nacionales. Ambas alternativas enriquecen significativamente la propuesta de valor del centro de entretenimiento durante estas semanas.

Erika Berumen, gerente de Relaciones Públicas de Aztlán Feria de Chapultepec, subrayó que la intención del parque es ofrecer múltiples formas de vivir la festividad. La funcionaria recalcó la importancia de reunir a las familias a través de actividades que van desde el recuerdo emotivo hasta la diversión compartida. Todas estas iniciativas buscan honrar las tradiciones mexicanas con un enfoque moderno y accesible.

Los interesados en asistir pueden consultar toda la información sobre costos, paquetes y horarios en la página oficial del recinto. La proyección inmersiva viene incluida en los paquetes Aztlán Plus y Familiar, facilitando el acceso a los visitantes. De esta manera, Aztlán Feria de Chapultepec se posiciona como un punto de encuentro clave en la Ciudad de México durante esta temporada.

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FGR