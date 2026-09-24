Aztlán Feria de Chapultepec y Turibus integran oferta redonda en las rutas turísticas capitalinas

La colaboración establecida entre Aztlán Feria de Chapultepec y Turibus consolida una nueva vía para recorrer los sitios más representativos de la capital mexicana.

La iniciativa aprovecha la riqueza territorial del Bosque de Chapultepec, un pulmón urbano de 866 hectáreas que congrega anualmente a unos 24 millones de visitantes.

El lanzamiento de estas experiencias turísticas coincide con un periodo de auge económico para la metrópoli. La Secretaría de Turismo local documentó que la ciudad captó 15.6 millones de turistas y 62.3 millones de visitantes durante 2025, cifras que se tradujo en una derrama económica de 159 mil millones de pesos.

La oferta incluye una alternativa diurna que combina los cuatro circuitos de Turibus por el Centro Histórico, Polanco, Sur y la Basílica con el ingreso a 16 atracciones mecánicas del parque. Esta opción también contempla un paseo en Aztlán 360, la estructura panorámica que se eleva hasta los 85 metros de altura.

El esquema de transporte brinda flexibilidad al permitir el ascenso y descenso ilimitado de los pasajeros en cualquier punto de sus rutas. Asimismo, los usuarios disponen de un seguro de viajero, conexión wifi, una audioguía adaptada a 11 idiomas y una edición especial diseñada para los menores de edad.

La segunda modalidad consiste en un recorrido nocturno de aproximadamente noventa minutos por las avenidas de Polanco y Chapultepec. El itinerario finaliza en el parque con una vista privilegiada desde las cabinas de Aztlán 360, permitiendo contemplar la metrópoli en un trayecto de veinte minutos.

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FGR