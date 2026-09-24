Metro CDMX HOY 24 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 24 de septiembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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#MetroAlMomento:



Continúa la circulación constante en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y B, controlada.



Se registra alta afluencia en las Líneas 3 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera. Para atenderla, se envían trenes vacíos a las estaciones con mayor… pic.twitter.com/nf4l5BR43M — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 24, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 1

La línea 1 que corre desde Observatorio a Pantitlán reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea, el metro informó que se trabaja en enviar unidades a las estaciones con mayor demanda. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“ Que sucede en línea 1, lleva más de 10 minutos sin pasar en Salto del Agua ”

“ Mentira. 10 minutos esperando en Pino Suárez dirección Observatorio. ”

“la línea 1 no paso un tren en 20 minutos”

Línea 3

La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“ Línea 3 dirección indios verdes viene haciendo base ”

“ 26 mins de Indios verdes a deportivo 18 de marzo. Agilicen la línea 3! ”

“L3 Vagón N. 1829 dirección universidad detenido entre estaciones antes de deportivo 18 de marzo. Retraso de 10 minutos”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 7

Línea 9

Línea 2

Línea 6

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LMCT