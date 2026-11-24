La SSC desplegó a más de cinco mil elementos en el Estadio Banorte para garantizar la seguridad en el evento deportivo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que durante el partido de la NFL entre los 49ers de San Francisco y los Vikingos de Minesota, en el Estadio Banorte, detuvo a nueve presuntos revendedores de boletos, así como a una mujer señalada por robo.

Durante el despliegue de seguridad en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula, en Coyoacán, los uniformados detectaron al grupo de personas que ofrecía tickets a los asistentes.

De acuerdo con la SSC, tres mujeres y seis hombres, supuestamente, vendían boletos apócrifos para el partido de la NFL; además, los ofrecían a precios superiores a los establecidos en taquillas y en las plataformas oficiales de venta.

Debido a esta situación, el personal de la SSC detuvo a los nueve sospechosos y los presentó ante el Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

“Cabe señalar que, tras un cruce de información, se identificó que tres de ellas cuentan con antecedentes por la misma falta cívica”, agregó la secretaría.

En la glosa del Segundo Informe de labores, la SSC detalla que entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 detuvo y remitió al juzgado cívico a cuatro personas por la reventa de boletos.

En ese lapso, precisó la autoridad, llevó a cabo cinco mil 456 acciones de seguridad encabezadas por Testigos de Seguridad, cuyo equipo consta de 36 elementos especializados en derechos humanos, para supervisar eventos masivos, entre ellos conciertos y eventos deportivos.

Ayer, la SSC también detalló que durante el “NFL México City Game 2026” atendieron la denuncia de una persona, quien señaló a una mujer como la presunta responsable de despojarla de sus pertenencias y quien fue detenida.