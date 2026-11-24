Durante la entrega de tarjetas electrónicas a representantes de 628 colegios públicos de Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, como parte del programa La Escuela es Nuestra-Mejor Escuela 2026, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que en dos años de mandato se han invertido 14 mil millones de pesos para mejorar los espacios educativos.

Desde la primaria General Juan de la Luz Enriquez, en la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco, la mandataria capitalina destacó que entre las inversiones hechas están siete mil 491 millones de pesos al programa Mi Beca para Empezar; mil 979 millones a uniformes y útiles escolares; mil 797 millones al Programa de Desayunos Escolares y 560 millones a La Escuela es Nuestra-Mejor Escuela.

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“En total, en estos dos años, hemos invertido mucho: 14 mil 306 millones de pesos, para beneficiar a las niñas, niños y jóvenes de la Ciudad de México, desde sus escuelas, las escuelas públicas”, dijo.

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Sobre las tarjetas entregadas ayer, Brugada Molina refirió que con éstas los planteles educativos recibirán entre 50 mil y 250 mil pesos para mantenimiento menor y adquisición de mobiliario.

La mandataria explicó que los montos asignados a cada plantel se determinan mediante criterios públicos, entre ellos el número de estudiantes, la cantidad de aulas y el grado de desarrollo social de la colonia donde se ubica la escuela.

2 Mil 483 colegios han recibido apoyos para su mantenimiento

Los representantes de cada plantel recibirán dos tarjetas electrónicas: una para contratar obras de mejoramiento de infraestructura y otra para comprar mobiliario y equipo para los salones de clase.

“Este programa nace en la Ciudad de México (...), en su momento se echó a andar este programa, que apoya a las escuelas, pero tiene una característica muy importante: estas escuelas, este programa, hace que la comunidad escolar participe y sean las madres, los padres de familia, las tutoras y tutores, quienes lleven a cabo la ejecución del programa. Con esto, se hacen las atenciones y los mejoramientos rápido”, dijo.

Brugada Molina detalló que, en los dos primeros años de su administración, el programa ha permitido dar mantenimiento a dos mil 309 escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria.

Señaló que el esquema busca atender las necesidades de los planteles mediante la participación de madres, padres de familia y tutores, quienes integran los comités encargados de decidir las obras y vigilar el uso de los recursos.

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De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, correspondientes al ciclo escolar 2025-2026, la Ciudad de México cuenta con cuatro mil 94 escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria. Los dos mil 309 planteles que el Gobierno capitalino reporta como atendidos equivalen a 56.4 por ciento de ese universo.

Este esquema busca renovar integralmente los planteles con mayor deterioro. Las comunidades escolares deciden en asambleas cuáles son las necesidades, que pueden ir desde pintura hasta colocar techumbres, cambiar pisos o rehabilitar completamente los baños.