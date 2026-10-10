Arap Bethke Explora los secretos del Día de los Muertos

El conductor Arap Bethke explora el trabajo, los conocimientos y las historias que mantienen viva la tradición del Día de Muertos en México entre 2 mundos, la miniserie documental de History. A través de cuatro episodios, el también productor recorre lugares de Ciudad de México, Puebla y Toluca para conocer cómo se cultiva el cempasúchil, se elabora el papel picado, se prepara el pan de muerto y se fabrican las calaveritas de azúcar, en un viaje que revela los meses de trabajo de artesanos y familias para preservar una de las celebraciones más representativas de México. “Soy un apasionado por las historias que tiene México”, afirmó el actor en entrevista con La Razón de México.

El proyecto surgió de conversaciones con History, así como de la intención de mostrar una perspectiva distinta de la festividad. “No es el típico programa de Día de Muertos, sino que estamos hablando de lo que sucede detrás, de cómo es la preparación, de cómo se preparan las familias, las tradiciones familiares que han pasado de generación en generación”, explicó Bethke.

El Dato: La serie de Bethke también podrá verse bajo demanda y en el canal de YouTube de History.

La producción requirió cinco meses de preproducción y dos semanas de rodaje. En ese tiempo, el equipo investigó los temas, definió las historias y adaptó el calendario a las condiciones de cada destino. Para el conductor, uno de los mayores descubrimientos fue dimensionar el esfuerzo de quienes trabajan por meses para que la celebración llegue a los hogares.

TE RECOMENDAMOS: Abarrotan Pastitos Hervé y MazelFreten desafían el frío con electrónioca

“La gente que trabaja el cempasúchil desde mayo ya está empezando a cultivar; la que hace pan de muerto también lleva meses preparándose. Las personas que hacen estas megaofrendas y estos grandes altares, desde que termina un Día de Muertos, ya está preparando el próximo año”, relató. “La cantidad de horas de trabajo y de talento que hay detrás de la gente que hace esto fue lo que más me sorprendió”.

Entre las paradas del recorrido destaca Toluca, Estado de México, donde Arap Bethke conoció la Feria del Alfeñique y profundizó en la historia de estas figuras de azúcar. “Yo no sabía que tienen una historia que se remonta no solamente a la llegada de los españoles, sino de los árabes”, señaló. La visita del equipo permitió documentar una tradición que forma parte de la identidad de la capital mexiquense.

En Xochimilco, Ciudad de México, el equipo se acercó al cultivo del cempasúchil, mientras que otras jornadas estuvieron dedicadas al papel picado, las ofrendas y la gastronomía. La selección de los lugares respondió a las historias que querían contar, aunque la naturaleza del documental obligó a modificar planes. “Tú tienes un plan, pero todo puede cambiar”, reconoció.

El proyecto México entre 2 mundos también representa una oportunidad para consolidar su faceta como productor. Aunque el equipo cotidiano de rodaje estaba integrado por unas diez personas, el proceso completo reunió a escritores, productores, camarógrafos, sonidistas, editores y personal del canal. “Son por lo menos equipos de 50, 60, 70 personas para hacer algo así”, precisó.

El histrión explicó que producir le permite participar desde el origen de las historias y desarrollar contenidos vinculados con sus intereses. “Siempre me ha gustado la parte de generar proyectos, de hacer contenido y combinado con que me encanta viajar. Es un combo perfecto”, compartió.

La serie de cuatro episodios se transmitirá los domingos a las 21 horas, hasta el 25 de octubre, por History. Concluye con Bethke elaborando su propio altar, después de conocer a quienes preservan los oficios y rituales de la festividad.