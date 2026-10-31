Día de Muertos 2026 en CDMX: 11 mil policías cuidarán festividades en la capital

Estos son los panteones que tendrán mayor vigilancia en CDMX

La Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la ciudad de México informó, que contará con un operativo especial de seguridad durante las celebraciones de Día de Muertos 2026.

El operativo constará de un despliegue de 11 mil policías en los 120 panteones de las 16 alcaldías, con el objetivo de resguardar a las familias que acudirán a visitar a sus seres queridos.

El dispositivo se realizará del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, periodo en el que las autoridades estiman la llegada de aproximadamente un millón 500 mil personas a los cementerios de la capital.

#DíaDeMuertos l La #SSC implementará un #Operativo especial de seguridad, vigilancia y movilidad en los panteones con motivo de esta celebración, en la que miles de familias acuden a honrar la memoria de sus seres queridos. 🕯️🌼🪦



🗓️ 30 de octubre-2 de noviembre

👮🏻 11,000… pic.twitter.com/67t2k9TcvR — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 31, 2026

Los elementos de seguridad realizarán labores de vigilancia, prevención, regulación del tránsito vehicular y apoyo ciudadano para facilitar las visitas y evitar incidentes durante estas fechas, en las que los panteones registran una importante concentración de personas.

¿Cómo será el operativo de seguridad por Día de Muertos en CDMX?

Para estas acciones, la SSC contará con 720 vehículos oficiales, 20 motopatrullas, ocho ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como una grúa. También se mantendrá el vuelo permanente de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Los policías efectuarán recorridos en los accesos, inmediaciones y principales vialidades de llegada a los cementerios.

Además, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará labores para agilizar la circulación, prevenir congestionamientos y evitar que los vehículos obstruyan entradas, pasos peatonales y zonas de ascenso y descenso de pasajeros.

A estas acciones se sumará el monitoreo de los Centros de Comando y Control (C2), que vigilarán las zonas de mayor afluencia para detectar incidentes y coordinar la atención de emergencias.

¿Qué panteones tendrán mayor vigilancia?

Entre los cementerios que recibirán especial atención durante las festividades se encuentran San Andrés Mixquic, Civil de San Nicolás Tolentino, San Francisco Tlaltenco, Civil de Dolores, San Lorenzo Tezonco, San Lorenzo Vecinal, Sanctorum, Francés de Cuauhtémoc, San Fernando, San Isidro, Panteón Jardín, Tepeyac, La Cuevita y San Miguel Topilejo.

Estos espacios forman parte de los puntos donde se prevé una importante concentración de visitantes, por lo que las autoridades reforzarán la presencia policial y las acciones de movilidad en sus alrededores.

#DíaDeMuertos l La #SSC implementará un #Operativo especial de seguridad, vigilancia y movilidad en los panteones con motivo de esta celebración, en la que miles de familias acuden a honrar la memoria de sus seres queridos. 🕯️🌼🪦



🗓️ 30 de octubre-2 de noviembre

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Recomendaciones para visitar los panteones en CDMX

Ante la afluencia prevista, la SSC pidió a las personas que acudan a los cementerios tomar algunas precauciones para evitar contratiempos durante sus recorridos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Acudir con anticipación e identificar los accesos y salidas.

Mantener a niñas y niños bajo supervisión.

Cuidar las pertenencias personales.

Evitar dejar objetos de valor a la vista dentro de los vehículos.

Atender las indicaciones del personal policial.

En caso de requerir apoyo, las personas podrán acercarse a los policías desplegados en los cementerios o comunicarse al número de emergencias 911.

Para consultar información sobre alternativas viales, afectaciones a la circulación o solicitudes de auxilio, la dependencia puso a disposición las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @OVIALCDMX.

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MSL