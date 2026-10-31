‘Rodada del terror’ 2026 en CDMX deja 246 motos en el corralón

La Mega Rodada del Terror 2026 dejó 246 motocicletas remitidas a depósitos vehiculares de la Ciudad de México, como resultado del operativo de vialidad y seguridad implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante el evento.

De acuerdo con la dependencia, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron recorridos y labores de vigilancia en distintos puntos de la capital, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los participantes, automovilistas y peatones que coincidieron con las rodadas.

Durante el dispositivo, los policías también trabajaron en coordinación con los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) de las cinco zonas de la Ciudad de México para detectar conductas de riesgo y verificar que los asistentes cumplieran con las medidas de seguridad establecidas.

Asimismo, la SSC informó que las 246 motocicletas fueron remitidas debido a distintas infracciones y conductas detectadas durante el desarrollo de las rodadas.

Entre ellas se encontraban la realización de maniobras riesgosas y acrobacias que podían poner en peligro a los propios motociclistas y a otros usuarios de la vía pública.

Además, algunos conductores fueron detectados sin casco de protección, mientras que otros circulaban con menores de edad a bordo o con más de dos personas en la motocicleta, situaciones que representan faltas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

El operativo también tuvo como finalidad prevenir accidentes, evitar concentraciones desordenadas y mantener las condiciones de seguridad en las vialidades por donde circularon los participantes.

Operativo se mantuvo durante las rodadas

La SSC señaló que los despliegues operativos se mantuvieron hasta el término de las actividades, además de que los agentes realizaron cortes a la circulación en calles y avenidas utilizadas por los asistentes.

La dependencia indicó que estas acciones forman parte de las labores para atender situaciones relacionadas con la seguridad y vialidad en la capital.

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MSL