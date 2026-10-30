Jóvenes elaboran el mural temático más grande del mundo por el Día de Muertos

Cerca de un millón de jóvenes participaron en la Jornada Nacional del Mural Temático Más Grande del Mundo para honrar el Día de Muertos.

Inspirados en una de las tradiciones más significativas para las y los mexicanos como es el Día de Muertos, cerca de un millón de jóvenes de las 32 entidades del país, se sumaron a la Jornada Nacional del Mural Temático Más Grande del Mundo, como parte de la estrategia Jóvenes Transformando México.

El Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), llevó a cabo esta jornada donde de manera simultánea miles de jóvenes de todo México convirtieron muros, escuelas, plazas y espacios públicos en grandes expresiones artísticas dedicadas a la memoria, las tradiciones y la identidad cultural de nuestro país.

Diversas expresiones culturales y tradicionales decoraron las comunidades mexicanas en el marco de la estrategia Jóvenes Transformando México. ı Foto: Cortesía

A lo largo y ancho del país, las y los jóvenes dieron vida a extraordinarios murales que reflejan la riqueza cultural de México. Desde catrinas, flores de cempasúchil y altares tradicionales, hasta representaciones de personajes históricos, seres queridos y elementos propios de cada comunidad, los 32 estados se llenaron de color, creatividad y talento juvenil, demostrando que el arte también es una herramienta para preservar nuestra memoria colectiva y transformar los espacios públicos.

Como parte de esta jornada nacional, se programaron 32 festivales culturales principales, uno por entidad federativa, donde las y los participantes dieron las últimas pinceladas a sus murales de manera simultánea, acompañados de actividades artísticas, culturales y comunitarias que reunieron a jóvenes, familias y habitantes de distintas localidades.

Con pinceladas simultáneas, comunidades de todo México celebraron la identidad cultural y la memoria colectiva. ı Foto: Cortesía

Además de celebrar una de las tradiciones más representativas del pueblo mexicano, esta jornada da inicio a un proyecto de formación artística de largo alcance. Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las y los jóvenes participantes con aptitudes e interés en el muralismo podrán postularse a una beca del 100% para cursar un Diplomado en Muralismo durante 2027, en modalidad presencial o virtual, conforme a los criterios de selección que se establezcan.

Con ello, el Gobierno de México busca impulsar una nueva generación de muralistas mexicanos, recuperando la importancia histórica del muralismo como una expresión artística profundamente vinculada con el pueblo, su identidad, sus luchas y su historia.

Diversas expresiones culturales y tradicionales decoraron las comunidades mexicanas en el marco de la estrategia Jóvenes Transformando México. ı Foto: Cortesía

La jornada se desarrolló en coordinación con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como con la colaboración de Corazón Urbano, Comex y CIRCA 24, sumando esfuerzos para fortalecer el acceso de las juventudes al arte y la cultura.

Asimismo, CIRCA 24 será el encargado de llevar a cabo el Diplomado Nacional de Muralismo, una iniciativa que busca identificar, formar e impulsar a una nueva generación de muralistas mexicanos, brindando a las y los jóvenes herramientas para desarrollar su talento artístico, fortalecer sus capacidades creativas y dar continuidad a su participación en el movimiento muralista de nuestro país.

Miles de artistas juveniles recibieron el respaldo federal para impulsar una nueva generación del muralismo en el país. ı Foto: Cortesía

Esta actividad forma parte de la estrategia Jóvenes Transformando México, impulsada por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que reconoce a las juventudes como protagonistas de la transformación nacional y promueve su participación en la construcción de paz, la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de la identidad comunitaria.

Con esta jornada, las juventudes mexicanas demostraron una vez más que el arte transforma, que la memoria nos une y que, cuando las y los jóvenes se organizan, son capaces de llenar de vida y color cada rincón de nuestro país.

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