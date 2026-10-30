Mañanera de Sheinbaum: 30 de octubre del 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum participa cada mañana, de lunes a viernes, en la Conferencia del Pueblo, también conocida como Mañanera, en donde, acompañada de su gabinete, brinda información actualizada sobre los temas más relevantes de la agenda nacional.

Después de presentar los avances de su Gobierno, la mandataria federal participa en un ejercicio circular con la prensa, en donde responde dudas y cuestionamientos sobre asuntos nacionales e internacionales.

La Conferencia del Pueblo se transmite en vivo a través de los canales oficiales del Gobierno de México.

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