Los temas de este jueves

Mañanera de Sheinbaum: 29 de octubre del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en CDMX

La Presidenta, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa recientemente.
La Presidenta, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa recientemente. Foto: Cuartoscuro
Por:
Yulia Bonilla

Este jueves 29 de octubre de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar:

- Fallece Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

TE RECOMENDAMOS:
La jefa del Ejecutivo, ayer, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.
Rechaza origen llegada de Taddei en Morena

De “mapaches a coyotes”: apuntan hacia oligopolio de material electoral

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
La Consejera presidenta interina del instituto, el pasado 27 de octubre.
Renuncias, voluntarias

Dejan el INE 12 alfiles de la exconsejera presidenta


Google Reviews