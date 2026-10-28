Fallece Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, protagonista de una de las mayores rupturas políticas del México contemporáneo y figura central en la transición democrática del país, falleció este miércoles 28 de octubre, a los 92 años de edad.

Tres veces candidato presidencial, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y primer jefe de Gobierno del Distrito Federal electo por voto popular, desafió el dominio electoral del PRI y abrió camino a una oposición que transformó el sistema político mexicano.

El político nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano Bravo.

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Sus primeros años transcurrieron en la residencia oficial de Los Pinos, durante la administración de su padre, quien encabezó la expropiación petrolera de 1938. Esa herencia política acompañó buena parte de su vida pública, particularmente en la defensa de los recursos energéticos y la soberanía nacional.

Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Líder indiscutible de la izquierda mexicana y pilar en la transformación del país. Mi solidaridad para familiares y amigos. Se va un grande, sin el cual no se entendería el México que vivimos. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) October 29, 2026

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MSL