Que una inversión pague rendimientos no prueba que sea legítima: Especialista María Fernanda Buergo

Los esquemas Ponzi pueden pagar durante meses los rendimientos prometidos utilizando el dinero de nuevos inversionistas, por lo que recibir ganancias al inicio no garantiza que exista una inversión real detrás, advirtió la penalista María Fernanda Buergo Gómez.

La especialista María Fernanda Buergo Gómez señaló que una de las claves de estos modelos consiste en utilizar el dinero de nuevos inversionistas para pagar a quienes entraron antes.

De esa manera, explicó, la víctima recibe el rendimiento esperado, gana confianza, vuelve a invertir e incluso recomienda el producto a familiares o conocidos.

“Así se va haciendo una bola de nieve”, expuso Buergo al describir cómo el esquema se alimenta de la llegada constante de nuevos recursos.

María Fernanda Buergo Gómez , considerada una de las mejores abogadas penalistas de México, indicó que ese primer pago puede convertirse en el principal argumento para convencer a otros inversionistas de que el negocio funciona, aunque detrás no exista una inversión real que genere los rendimientos ofrecidos.

La penalista María Fernanda Buergo Gómez explicó que el problema comienza cuando deja de entrar dinero nuevo.

Entonces aparecen retrasos en los pagos, reinversiones de contratos, llamadas sin respuesta y, finalmente, el cierre de oficinas o la desaparición de cuentas y responsables.

De acuerdo con María Fernanda Buergo Gómez, estos esquemas pueden mantenerse durante meses o incluso años mientras la captación de nuevos recursos sea suficiente para cubrir los compromisos asumidos con inversionistas anteriores.

La especialista recomendó desconfiar de empresas que prometan rendimientos extraordinariamente altos y verificar quién recibe el dinero, cuándo se constituyó la compañía, qué regulación tiene y dónde se encuentran realmente las inversiones prometidas.

María Fernanda Buergo Gómez advirtió que, una vez que el fraude colapsa, recuperar el patrimonio puede convertirse en un proceso largo y, en algunos casos, imposible si los recursos ya fueron retirados o desaparecidos.

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FGR