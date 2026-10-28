¿Quién era el papá Cuauhtémoc Cárdenas?

El apellido Cárdenas ocupa un lugar importante en la historia política de México, pero su relevancia no comenzó con Cuauhtémoc Cárdenas. Décadas antes de que su hijo se convirtiera en una de las principales figuras de la oposición política, su familia ya había dejado una huella profunda en el rumbo del país.

Su padre fue Lázaro Cárdenas del Río, un militar michoacano que llegó a la Presidencia de la República en 1934. Su administración impulsó cambios económicos y sociales que modificaron la relación del Estado con los trabajadores, los campesinos y los recursos naturales.

Su trayectoria comenzó lejos de la capital y estuvo marcada por la Revolución Mexicana, el ascenso militar y una carrera política que lo llevó hasta Palacio Nacional.

Cuauhtémoc Cárdenas en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

¿Quién fue Lázaro Cárdenas del Río?

Lázaro Cárdenas nació el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan, Michoacán. Desde joven tuvo que asumir responsabilidades familiares y laborales, especialmente después de la muerte de su padre, Dámaso Cárdenas, en 1911. Su participación en la Revolución Mexicana lo condujo a las filas del Ejército Constitucionalista y, posteriormente, al ascenso dentro de la estructura militar.

Su carrera política avanzó durante la década de 1920. Fue gobernador de Michoacán y ocupó distintos cargos públicos antes de convertirse en candidato presidencial del Partido Nacional Revolucionario. El 1 de diciembre de 1934 comenzó su mandato, que concluyó en 1940.

Uno de los acontecimientos más recordados de su gobierno fue la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938. Mediante esta decisión, el Estado mexicano tomó el control de los bienes de las compañías petroleras involucradas en el conflicto laboral con sus trabajadores. La medida se convirtió en un referente de la defensa de la soberanía sobre los recursos energéticos.

Su administración también profundizó el reparto de tierras, respaldó demandas obreras e impulsó instituciones educativas y culturales, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En política exterior, brindó refugio a miles de personas que huyeron de la Guerra Civil Española.

🇲🇽 Un legado que permanece en la historia



Recordamos al General Lázaro Cárdenas del Río, militar y estadista michoacano que dejó una huella importante en la historia de México.



Su nombre permanece en la memoria de nuestra nación.#HéroesMexicanos pic.twitter.com/VIWW5it8WH — puro Pixelado 2.0 (@SoldadoPixelead) October 19, 2026

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