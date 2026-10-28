¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas? El político que marcó a la izquierda mexicana

Muere Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y figura histórica de la izquierda

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, uno de los principales referentes de la izquierda mexicana y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), falleció este miércoles 28 de octubre de 2026 a los 92 años.

A lo largo de su trayectoria ocupó cargos como gobernador de Michoacán y jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, además de contender tres veces por la Presidencia de México.

Nacido el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, Cárdenas fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río.

Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y antes de consolidar su carrera política participó en proyectos relacionados con el desarrollo regional y el aprovechamiento de recursos naturales en la región del río Balsas.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lamenta el sensible fallecimiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/nPtY3iN4gk — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) October 29, 2026

¿Cuál fue la trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas?

Cárdenas comenzó su carrera política dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En 1976 fue electo senador por Michoacán y cuatro años después llegó a la gubernatura de ese estado, cargo que ocupó de 1980 a 1986.

Su trayectoria dio un giro durante la década de 1980, cuando participó en la llamada Corriente Democrática del PRI, desde donde impulsó cambios en los mecanismos internos del partido. La confrontación con la dirigencia priista terminó con su salida de esa organización en 1987.

Un año después, Cárdenas se convirtió en candidato presidencial del Frente Democrático Nacional para las elecciones de 1988, en las que compitió contra Carlos Salinas de Gortari.

Aquella elección quedó marcada por la interrupción del sistema de cómputo electoral y por las controversias en torno al resultado que finalmente dio el triunfo al candidato priista.

Después de la elección de 1988, Cárdenas y otros dirigentes de izquierda impulsaron la creación de una nueva fuerza política.

El Partido de la Revolución Democrática quedó registrado en 1989 y Cárdenas fue uno de sus principales dirigentes, además de ocupar la presidencia nacional del partido durante sus primeros años.

El surgimiento del PRD representó una nueva etapa para la izquierda electoral mexicana, que posteriormente se convirtió en una de las principales fuerzas de oposición al PRI.

¿Cuántas veces fue candidato presidencial?

Cuauhtémoc Cárdenas buscó llegar a la Presidencia de México en tres ocasiones: 1988, 1994 y 2000.

Su segunda candidatura ocurrió en 1994, mientras que en el año 2000 volvió a contender al frente de la Alianza por México.

En ninguna de las tres elecciones obtuvo la Presidencia, pero sus campañas contribuyeron a consolidar la presencia electoral de la izquierda mexicana.

Me uno al pesar que envuelve a la familia Cárdenas Batel por el lamentable fallecimiento del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.



México pierde a un demócrata nacionalista.



Envío un abrazo solidario y fraterno a sus familiares, amigos y compañeros de lucha. pic.twitter.com/BctPglynG3 — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) October 29, 2026

¿Cuándo fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México?

En 1997, Cárdenas ganó la primera elección para elegir mediante voto popular al titular del gobierno del entonces Distrito Federal. De esta manera se convirtió en el primer jefe de Gobierno electo de la capital, cargo que ocupó hasta 1999.

Después de dejar el cargo, continuó participando en asuntos políticos y de interés nacional. También encabezó la Fundación para la Democracia y mantuvo presencia en debates relacionados con la democracia y la política energética.

En marzo de 2026, Cárdenas fue designado presidente de la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex, desde donde participaría en el análisis estratégico de asuntos relacionados con la industria de hidrocarburos.

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MSL