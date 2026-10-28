¿Quién era Celeste Batel, la esposa de Cuauhtémoc Cárdenas?

Cuauhtémoc Cárdenas, el mayor referente de la izquierda mexicana, falleció este miércoles 28 de octubre a los 92 años de edad, una noticia que provocó la reacción de diversas personalidades de la política en el país.

El político es recordado por haber tenido una trayectoria marcada por sus diversas candidaturas a la presidencia. Como fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y primer jefe de Gobierno del Distrito Federal electo por voto popular, abrió paso a la oposición que transformó el sistema político mexicano.

Cárdenas durante la presentación de su libro, al interior del Palacio de Minería, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Frente a su fallecimiento, los mexicanos no solo buscan recordar los logros políticos de Cuauhtémoc Cárdenas, pues a su vez se preguntan respecto a detalles referentes a sus relaciones personales, como quién fue su esposa.

¿Quién fue la esposa de Cuauhtémoc Cárdenas?

El nombre de la esposa del político fue Celeste Batel, una mujer de nacionalidad portuguesa, Se casó con el ingeniero civil el 2 de abril de 1963 y permanecieron juntos por 58 años en total.

El matrimonio tuvo tres hijos: Cuauhtémoc, Camila y Lázaro, quien fue exgobernador de Michoacán. Ella también ejerció cargos públicos, pues fue presidenta del Sistema DIF Michoacán, durante la gubernatura del ingeniero Cárdenas y siempre destacó por mantener un perfil bajo.

Por este motivo, es poco lo que se conoce de ella, aparte de que apoyaba a su esposo en su carrera política, pues en limitadas ocasiones llegó a brindar declaraciones públicas.

Celeste Batel y Cuauhtémoc Cárdenas. ı Foto: larazondemexico

Según contó en una de las pocas entrevistas que ofreció, conoció a Cárdenas en una fiesta organizada por la prima de él, cuando ella tenía apenas 16 años.

“Aunque admiraba a don Lázaro y a veces me parecía un poco raro salir precisamente con el hijo de ese buen y gran señor, la significación de esta familia en México ni me ayudó ni me estorbó para determinar mi relación. Fue muy natural y fresca”, dijo entonces.

Celeste murió a la edad de 74 años el 19 de octubre de 2021. En ese entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento de la mujer.

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