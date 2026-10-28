PAN acusa a Morena de evadir su responsabilidad sobre caso Taddei

La exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, el 18 de agosto de 2026.

El senador del PAN Mauricio Vila acusó a Morena de intentar deslindarse de Guadalupe Taddei pese a que, sostuvo, el partido impulsó su llegada a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), modificó la ley para ampliar sus facultades y ahora pretende responsabilizar a gobiernos anteriores por la crisis que enfrenta el organismo.

Ante las presuntas irregularidades, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a Taddei con imparcialidad y la misma celeridad que en otros casos políticos.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que Taddei trabajó durante la gestión de Lorenzo Córdova y deslindara a Morena de su llegada al instituto, el legislador sostuvo que el partido en el gobierno debe asumir las consecuencias de sus propias decisiones y dejar de atribuir los problemas actuales a administraciones anteriores.

“Yo creo que ya es momento de que el partido Morena se haga responsable de sus decisiones y dejen de estar culpando al pasado”, declaró.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral ı Foto: Cuartoscuro

Vila recordó que la designación de Taddei estuvo vinculada con el procedimiento de insaculación, conocido como tómbola, cuyos comités, dijo, estaban controlados por Morena. También señaló que familiares de la entonces dirigente nacional morenista, Luisa María Alcalde, participaron en ese proceso.

El senador sostuvo que, además de la llegada de Taddei a la presidencia del INE, Morena modificó la legislación para ampliar sus atribuciones. A su juicio, esos cambios concentraron facultades en la presidencia del organismo, que anteriormente funcionaba mediante decisiones colegiadas.

“Le cambiaron la ley y se la hicieron a modo y le dieron superpoderes”, afirmó. El panista calificó la situación actual como un escándalo de corrupción y consideró que la concentración de decisiones en una sola persona afectó la confianza en la autoridad electoral.

Ante la cercanía del próximo proceso electoral, Vila reconoció que Morena podría no tener incentivos políticos para impulsar cambios en la conducción del instituto, pero sostuvo que sí debería buscar un acuerdo para garantizar elecciones confiables.

“Creo que sí les conviene que al país le vaya bien, que haya certeza en las elecciones, que haya un proceso electoral que sea limpio, un proceso electoral que sea aceptado por todos”, señaló.

Por ello, propuso que la presidencia del INE recaiga en una persona independiente, con perfil académico y sin vínculos con partidos políticos, mediante un acuerdo entre las fuerzas políticas. Consideró que esa sería una vía para recuperar la confianza ciudadana en la institución.

Instituto Nacional Electoral (INE) ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT