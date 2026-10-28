Lorenzo Córdova responde a Sheinbaum por auditoría a su gestión en el INE: ‘nunca encontraron irregularidades’

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras instancias no encontraron irregularidades durante sus 9 años al frente del Consejo General.

Al responder a la solicitud de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que la ASF audite no sólo el periodo de Guadalupe Taddei Zavala, sino también la presidencia anterior, Córdova Vianello sostuvo que durante su gestión el INE “fue una de las instituciones más auditadas del país”.

En ese sentido, recordó que de 2014 a 2023 la ASF únicamente planteó “observaciones” que, aseguró, “fueron atendidas en tiempo y forma”. Además, afirmó que la última auditoría durante su periodo, en 2022, “salió sin ningún señalamiento”.

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Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del INE. ı Foto: Especial

Presidenta pretende desviar la atención de responsabilidad de Morena, acusa

Sobre la petición desde Palacio Nacional, Lorenzo Córdova consideró que la Presidenta pretende desviar la atención de la responsabilidad de Morena en la crisis que atraviesa el INE, tras la renuncia de Guadalupe Taddei por presuntas irregularidades relacionadas con las contrataciones del organismo y posibles conflictos de interés por la cercanía de la exconsejera presidenta y su familia con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con empresas proveedoras del INE y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), señalamientos que llevaron a que la ASF iniciara una investigación de oficio ante el posible uso indebido de recursos públicos en el organismo.

Para deslindar a Morena, Claudia Sheinbaum recordó que en 2014 el Consejo General del INE aprobó el nombramiento de Guadalupe Taddei como presidenta del Instituto Estatal Electoral de Sonora; posteriormente, fue elegida por la Cámara de Diputados mediante insaculación para ocupar la presidencia del INE por un periodo de 9 años, del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032.

“Es muy importante que se sepa porque ahora parece que llegó [por] Morena al Instituto [Nacional] Electoral. No. Ella se eligió a través de una tómbola o de un sorteo porque no hubo las dos terceras partes”, refirió este 28 de octubre durante su conferencia matutina.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina el 28 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Pese acusaciones, ‘nunca encontraron irregularidades’

Por otra parte, Lorenzo Córdova que desde 2019 el INE también estuvo sujeto a la vigilancia del Órgano Interno de Control (OIC), cuando la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados designó como titular a Jesús George Zamora, actual consejero jurídico del gobierno del Estado de México.

“Desde 2019, el titular del OIC del INE, nombrado por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados [...] por más que intentó, no encontró irregularidades relevantes y las pocas y menores que detectó las sancionó”, aseguró.

Agregó que los partidos políticos también vigilan permanentemente al organismo electoral y que, pese a las acusaciones de Morena durante su presidencia, instancias auditoras “nunca encontraron irregularidades”.

“Y si, a pesar de todo lo anterior, quieren volver a auditar lo auditado, adelante. Quienes hemos tenido gestiones transparentes y apegadas a la ley no tenemos nada que temer”, aseveró.

Tras los señalamientos de @Claudiashein en el sentido de que la @ASF_Mexico debería auditar mi gestión al frente del @INEMexico , tratando de distraer la responsabilidad del oficialismo en relación con la crisis que hoy vive el INE, vale la pena recordar lo siguiente: (ABRO HILO) — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) October 28, 2026

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cehr