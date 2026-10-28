Harfuch revisa infraestructura de vigilancia y proyecto de nuevo penal en Sinaloa

El Gobierno federal centró una nueva jornada de supervisión en Sinaloa en el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, la infraestructura de vigilancia y la construcción de un centro penitenciario, como parte de la estrategia contra los grupos delictivos que operan en la entidad.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezó este miércoles una visita de trabajo junto con el comandante de la Guardia Nacional, general Guillermo Briseño, para evaluar los resultados de los operativos y revisar las necesidades de las corporaciones locales, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Policía Estatal de Sinaloa y la Municipal de Culiacán concentraron una parte importante de la agenda. Las autoridades federales analizaron los requerimientos de personal, capacitación, equipamiento, tecnología, infraestructura, inteligencia e investigación, con el propósito de ampliar sus capacidades operativas.

Durante la jornada, García Harfuch sostuvo una reunión con la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, quien asumió el Ejecutivo estatal el pasado 25 de agosto, tras la licencia que solicitó Rubén Rocha Moya. Ambos funcionarios evaluaron los avances de la estrategia de seguridad y los mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Otro de los puntos de la visita fue la supervisión del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), donde el titular de Seguridad federal examinó las necesidades para fortalecer su funcionamiento. También revisó el terreno que las autoridades destinaron a la construcción del nuevo centro penitenciario.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, realizamos una visita de supervisión a Sinaloa, en coordinación con el comandante de la @GN_MEXICO_, Gral. Guillermo Briseño, para evaluar los operativos de seguridad, revisar los resultados y fortalecer las acciones contra los… pic.twitter.com/oSNUqDIBPi — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2026

Respecto a Mazatlán, el funcionario anunció que dedicará una próxima visita a evaluar las condiciones de su corporación municipal. “En una siguiente visita revisaremos específicamente el plan de fortalecimiento de la Policía Municipal de Mazatlán”, señaló en su mensaje público.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, tendrá a su cargo el seguimiento de estos proyectos y la supervisión de los avances institucionales.

Estas actividades forman parte de la agenda de visitas que el Gabinete de Seguridad anunció el martes para Sinaloa, con la participación de los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana.

Como primera etapa, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, acudió el 27 de octubre a Mazatlán, donde supervisó a las tropas de la Tercera Región Militar y sostuvo reuniones con mandos territoriales para evaluar el despliegue operativo. Ese mismo día también revisó las condiciones del personal militar en Nayarit y se reunió con el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.

Por su parte, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, también forma parte de la agenda de supervisiones que las dependencias federales desarrollarán en distintas jornadas durante esta semana.

García Harfuch anunció que las revisiones en Sinaloa tendrán carácter permanente, con “evaluaciones diarias de los avances, seguimiento a los operativos y los ajustes necesarios para fortalecer la estrategia”, a partir de las instrucciones de la mandataria federal.

El secretario sostuvo que la coordinación con las autoridades estatales y municipales continuará como parte de las acciones para combatir la violencia y fortalecer las instituciones responsables de la seguridad pública.

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MSL