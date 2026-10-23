Percepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1%: García Harfuch; ‘nivel más bajo registrado’

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Inegi, en septiembre de 2026 la percepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1 por ciento, el nivel más bajo registrado desde que inició esta encuesta, hace 13 años, en septiembre de 2013, destacó este viernes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En su cuenta de redes sociales Omar García Harfuch, precisó además que, en comparación con septiembre de 2025, 28 ciudades registraron mejoras significativas en la percepción de seguridad.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana también muestra avances importantes en lo que las personas observan y escuchan en sus comunidades:

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La población que reportó haber presenciado o escuchado robos o asaltos cerca de su vivienda se ubicó en 45.3%, el menor nivel desde 2013.

La atestiguación de disparos frecuentes con armas disminuyó 16.7% respecto al cuarto trimestre de 2024.

La percepción de inseguridad en las escuelas se redujo a 12.2%.

“Bajo el liderazgo de la Presidenta @Claudiashein, desde el @GabSeguridadMX continuamos fortaleciendo la Estrategia Nacional de Seguridad mediante más inteligencia, investigación, atención a las causas y coordinación con las autoridades de las 32 entidades federativas.

“Estos avances son importantes sin embargo hay mucho por hacer. La instrucción de la Presidenta @Claudiashein es seguir trabajando todos los días para reducir la violencia, combatir la impunidad y lograr que más familias mexicanas vivan con tranquilidad y paz”, afirmó Omar García Harfuch.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del @INEGI_INFORMA, en septiembre de 2026 la percepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1%, el nivel más bajo registrado desde que inició esta encuesta, hace 13 años, en septiembre de 2013.

Además, en… https://t.co/aVZjXqPSfm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 23, 2026

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