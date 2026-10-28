¿Quién era Jesús ‘Chuy’ González Peñuelas, líder del Cártel de Guasave abatido por Semar en Sinaloa?

El líder del Cártel de Guasave, Jesús “Chuy” González Peñuelas, por quien se ofrecía una recompensa millonaria, fue abatido por autoridades federales durante un operativo realizado en Sinaloa.

Este miércoles el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, fue abatido durante un operativo de la Secretaría de Marina (Semar).

Los elementos de la Semar se realizaron el operativo en la colonia Alfredo V. Bonfil de Sinaloa, en donde Chuy Peñuelas “fue agredido por integrantes de una célula criminal y repelió el ataque”, y de acuerdo con lo compartido por García Harfuch, González Peñuelas y otro miembro de la célula criminal perdieron la vida.

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“Como resultado del operativo, la Secretaría de Marina aseguró cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones” señaló el secretario, quien además informó que el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por el operador del Cártel de Guasave.

Derivado de las acciones permanentes para reforzar las acciones y avanzar en la pacificación de Sinaloa, personal de Marina @SEMAR_mx realizó un operativo en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, Sinaloa, donde fue agredido por integrantes de una célula criminal… pic.twitter.com/03vxvnfVfN — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2026

¿Quién era Jesús ‘Chuy’ González Peñuelas?

De acuerdo con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Jesús González Peñuelas nació el 10 de noviembre 1969 en Batamote, Sinaloa, y su última dirección conocida fue Gabriel Leyva Solano, Sinaloa, México.

El 12 de mayo del 2021 la Oficia de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo designó como “un importante traficante extranjero de narcóticos de conformidad con la Ley de Designación de Capitanes Extranjeros de Narcóticos (Ley Kingpin)”.

González Peñuelas era el líder de una organización criminal dedicada a la producción y distribución de al menos tres tipos de sustancias ilícitas desde el 2007, por lo que supervisaba laboratorios de procesamiento ubicados en Sinañoa.

En #Sinaloa, tras una agresión contra personal naval, elementos de la @SEMAR_mx, en coordinación con #SSPC y @FGRMexico, neutralizaron a dos personas armadas, una de ellas podría ser Jesús “N”, alias "Chuy Peñuelas", operador de una organización criminal.



Durante la acción se… pic.twitter.com/qexNo335xy — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 28, 2026

“Chuy Peñuelas” era señalado de:

Conspiración para poseer una sustancia controlada con la intención de distribuirla

Conspiración para importar heroína,

Distribución o posesión de heroína con la intención de distribuirla

Asimismo, fue sancionado por “encabezar una organización de larga data involucrada en el tráfico de drogas ilícitas a los Estados Unidos y el lavado de fondos para el Cártel de Sinaloa”.

Adicionalmente contaba con cargos en el Distrito de Colorado como en el Distrito Sur de California por “la fabricación y distribución de más de un kilogramo de heroína y cinco kilogramos de cocaína para su importación a los Estados Unidos”.

Además, contaba con seis cargos de fabricación ilegal, posesión con la intención de distribuir o distribución de heroína, y dos cargos de fabricación ilegal, posesión con intención de distribuir o distribución de cocaína.

Jesús ‘Chuy’ González Peñuelas ı Foto: Captura de Pantalla

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