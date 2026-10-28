Lotería Nacional celebra 4to aniversario de Financiera para el Bienestar y los 20 años del Museo del Telégrafo

Olivia Salomón y Rocío Mejía conmemoraron el 4º aniversario de FINABIEN en el Sorteo Mayor 4033 de la Lotería Nacional con 21 mdp al Premio Mayor.

El billete número 43680 resultó ganador del Premio Mayor de 21 millones de pesos en el Sorteo Mayor 4033 de la Lotería Nacional. La primera serie del cachito se comercializó en la Ciudad de México, mientras que la segunda se envió para su venta al municipio de Torreón, Coahuila.

La bolsa total repartida durante la jornada del sorteo alcanzó los 66 millones de pesos. El segundo galardón, equivalente a dos millones 550 mil pesos, correspondió al billete número 52849, cuya distribución se realizó íntegramente en la capital del país.

Asimismo, el tercer premio con una bolsa de 900 mil pesos fue asignado al boleto 26755, remitido para su venta a Monterrey, Nuevo León, y a canales electrónicos. Los reintegros de esta edición recayeron en las terminaciones numéricas 0, 9 y 5.

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La edición conmemoró de manera simultánea el cuarto aniversario de la Financiera para el Bienestar (FINABIEN) y los 20 años de labor cultural del Museo del Telégrafo, instituciones dedicadas a la conectividad y al desarrollo social en las familias mexicanas.

La Financiera para el Bienestar se consolida como una pieza clave para la inclusión financiera del país. Apoya a pequeños emprendedores, productores agrícolas y comunidades vulnerables a través de créditos accesibles y la recepción directa de remesas con comisiones competitivas.

Durante el acto conmemorativo, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, subrayó el valor de esta alianza institucional. “Estos aniversarios recuerdan que México tiene una gran historia que honrar y un futuro de bienestar que seguir construyendo”, afirmó.

Por su parte, la titular de FINABIEN, Rocío Mejía Flores, destacó la transformación histórica del antiguo Telecomm desde 2022. Explicó que el organismo ahora facilita servicios financieros básicos, créditos a la palabra y la entrega de remesas mediante tarjetas para paisanos.

El festejo sumó la trayectoria del Museo del Telégrafo, espacio inaugurado el 22 de noviembre de 2006 para preservar la memoria de la tecnología telegráfica en México y promover actividades culturales dirigidas a toda la comunidad.

La lista completa de premios e incidencias del sorteo se encuentra disponible para consulta pública en las plataformas y portales electrónicos oficiales de la Lotería Nacional.

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JVR