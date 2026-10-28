¿A qué grupo pertenece el Cártel de Guasave y quién lo lidera?

Lo que se sabe del Cártel de Guasave

Este miércoles el líder criminal “Chuy Peñuelas”, quien contaba con sanciones en Estados Unidos, fue abatido mientras fuerzas federales realizaban un operativo en Sinaloa.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, fue abatido durante un operativo que la Secretaría de Marina (Semar) realizó en la colonia Alfredo V. Bonfil.

Precisó que el señalado por las autoridades estadounidenses y otro miembro del Cártel de Guasave resultaron abatidos luego de repeler el ataque de “integrantes de una célula criminal”.

En #Sinaloa, tras una agresión contra personal naval, elementos de la @SEMAR_mx, en coordinación con #SSPC y @FGRMexico, neutralizaron a dos personas armadas, una de ellas podría ser Jesús “N”, alias "Chuy Peñuelas", operador de una organización criminal.



Durante la acción se… pic.twitter.com/qexNo335xy — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 28, 2026

Cártel de Guasave

El Cártel de Guasave es una organización criminal que opera en al menos ocho entidades mexicanas:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Nayarit

Sinaloa

Sonora

Este grupo criminal también es conocido como Los Mazatlecos, y comenzó sus actividades alrededor del año 2008 como parte del Cártel de los Beltrán Leyva; sin embargo, seis años después se convirtió en una organización independiente.

Se presume que el líder del Cártel de Guasavee es Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, quien tomó el cargo tras los enfrentamientos que se tuvieron después la muerte de Arturo Beltrán Leyva.

Asimismo, se señala que el Chapo Isidro comenzó su vida delictiva con el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, hasta su muerte en la Ciudad de México, por lo que posteriormente se unió a los Beltrán Leyva.

Fausto Isidro Meza Flores ı Foto: Captura de pantalla

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) señala que en la estructura del Cártel de Guasave se encuentran:

Araceli Chan Inzunza

Fausto Isidro Meza Angulo

Angelina Flores Apodaca

Flor Anfely Meza Flores

Agustín Flores Apodaca

Salome Flores Apodaca

Pánfilo Flores Apodaca

Además de operar en 8 entidades del país, el Cártel de Guasave es señalado por la producción y tráfico de metanfetamina, marihuana, heroína, goma de opio y fentanilo hacia Estados Unidos.

En 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a “tres empresas ubicadas en Guasave, Sinaloa, que son propiedad y actúan en nombre de Meza Flores”

Autotransportes Terrestres SA. DE CV Auto Servicio Jatziry SA. DE CV Constructora Jatziry De Guasave SA. DE CV

Jesús ‘Chuy’ González Peñuelas ı Foto: Captura de Pantalla

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