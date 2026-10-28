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¿A qué grupo pertenece el Cártel de Guasave y quién lo lidera?

Un líder del Cártel de Guasave fue abatido en Sinaloa; esto se sabe sobre la organización criminal

Lo que se sabe del Cártel de Guasave
Lo que se sabe del Cártel de Guasave Foto: Gemini
Por:
Yosselin Pérez

Este miércoles el líder criminal “Chuy Peñuelas”, quien contaba con sanciones en Estados Unidos, fue abatido mientras fuerzas federales realizaban un operativo en Sinaloa.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, fue abatido durante un operativo que la Secretaría de Marina (Semar) realizó en la colonia Alfredo V. Bonfil.

Precisó que el señalado por las autoridades estadounidenses y otro miembro del Cártel de Guasave resultaron abatidos luego de repeler el ataque de “integrantes de una célula criminal”.

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Cártel de Guasave

El Cártel de Guasave es una organización criminal que opera en al menos ocho entidades mexicanas:

  • Aguascalientes
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Chihuahua
  • Durango
  • Nayarit
  • Sinaloa
  • Sonora

Este grupo criminal también es conocido como Los Mazatlecos, y comenzó sus actividades alrededor del año 2008 como parte del Cártel de los Beltrán Leyva; sin embargo, seis años después se convirtió en una organización independiente.

Se presume que el líder del Cártel de Guasavee es Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, quien tomó el cargo tras los enfrentamientos que se tuvieron después la muerte de Arturo Beltrán Leyva.

Asimismo, se señala que el Chapo Isidro comenzó su vida delictiva con el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, hasta su muerte en la Ciudad de México, por lo que posteriormente se unió a los Beltrán Leyva.

Fausto Isidro Meza Flores
Fausto Isidro Meza Flores ı Foto: Captura de pantalla

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) señala que en la estructura del Cártel de Guasave se encuentran:

  • Araceli Chan Inzunza
  • Fausto Isidro Meza Angulo
  • Angelina Flores Apodaca
  • Flor Anfely Meza Flores
  • Agustín Flores Apodaca
  • Salome Flores Apodaca
  • Pánfilo Flores Apodaca

Además de operar en 8 entidades del país, el Cártel de Guasave es señalado por la producción y tráfico de metanfetamina, marihuana, heroína, goma de opio y fentanilo hacia Estados Unidos.

En 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a “tres empresas ubicadas en Guasave, Sinaloa, que son propiedad y actúan en nombre de Meza Flores”

  1. Autotransportes Terrestres SA. DE CV
  2. Auto Servicio Jatziry SA. DE CV
  3. Constructora Jatziry De Guasave SA. DE CV
Jesús ‘Chuy’ González Peñuelas
Jesús ‘Chuy’ González Peñuelas ı Foto: Captura de Pantalla

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