Detienen a El Señor de las Luces, sucesor de El Tanque y líder del CJNG en Oaxaca

La Secretaría de Marina aprehendió en Tuxtepec a Carlos “N”, conocido como el “Señor de las Luces” y presunto jefe regional del CJNG.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron en Tuxtepec, Oaxaca, a Carlos “N”, alias “El Semáforo” o “Señor de las Luces”, identificado por las como presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como a Ana Gabriela “N”, señalada como presunta operadora logística de la misma organización criminal.

A través de un comunicado difundido en la red social X, la Semar detalló que Carlos “N” ocupaba el segundo nivel en el organigrama operativo del grupo delictivo, cuyo líder fue abatido en febrero pasado.

Las investigaciones oficiales ubican al detenido como el sucesor directo de Iván “N”, alias “El Tanque”, quien fue aprehendido por fuerzas federales el pasado 5 de octubre en el municipio de Zapopan, Jalisco.

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Así capturaron a “El Señor de las Luces”

Las labores de inteligencia e intervención táctica se ejecutaron en el municipio de Tuxtepec como parte de los despliegues de contención en la zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz.

Durante el operativo conjunto, los efectivos federales lograron la captura de la pareja de presuntos operadores del crimen organizado.

La Semar puntualizó que esta aprehensión forma parte de un operativo continuo contra la estructura de mando de la organización.

En coordinación con la @SSPCMexico y la @FGRMexico, personal de la #Marina @SEMAR_mx detuvo en Tuxtepec, Oaxaca, a Carlos “N”, alias “El Semáforo”, señalado como presunto jefe regional de un grupo delictivo, y a Ana Gabriela “N”, identificada como presunta operadora logística.… pic.twitter.com/eIIIJoeZ4u — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 28, 2026

La captura del “Señor de las Luces” se suma a la detención de otros 16 presuntos integrantes de la misma célula delictiva en acciones desarrolladas en entidades del sur del país.

Las autoridades federales señalaron que los arrestos acumulados en las regiones de Veracruz y Oaxaca responden a los esfuerzos institucionales para debilitar la logística, el mando operativo y la capacidad de despliegue de las agrupaciones delictivas con presencia en la zona.

Tanto Carlos “N” como Ana Gabriela “N” fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que el Ministerio Público Federal determine su situación jurídica e inicie las carpetas de investigación correspondientes por presunta delincuencia organizada.

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JVR