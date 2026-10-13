Vinculan a proceso a ‘El Tanque’, presunto operador del CJNG; seguirá en el Altiplano

Un juez federal vinculó a proceso a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su presunta participación en delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.

El presunto integrante del CJNG permanecerá bajo prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano.

La autoridad judicial concedió cuatro meses para que la Fiscalía General de la República (FGR) desarrolle la investigación complementaria.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba que el juez consideró suficientes para iniciar el proceso penal contra Cazarín Molina.

Las investigaciones federales también vinculan a “El Tanque” con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas, como parte de las actividades del grupo criminal en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Puebla.

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) participaron en el operativo que permitió su captura el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco.

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MSL