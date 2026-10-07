Cae El Tanque, operador del CJNG y del círculo del Mencho

Autoridades federales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Iván Cazarín Molina, alias El Tanque. El Gobierno mexicano lo identifica como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. Las investigaciones lo relacionan con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, así como lavado de dinero y tráfico de drogas.

La captura ocurrió el pasado 5 de octubre durante un operativo con participación de las secretarías de Defensa, Marina (Semar), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Guardia Nacional (GN). Fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC ejecutaron la acción con apoyo de agentes de investigación, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) e información del Centro Nacional de Inteligencia.

En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Cazarín Molina por sus vínculos con el CJNG y lo ubicó dentro del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que este antecedente permitió intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), lo que condujo a la captura.

El Tanque también figura entre los presuntos participantes en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano que ocurrió en Jalisco en mayo de 2015, durante una operación contra un objetivo prioritario. En ese hecho murieron militares y elementos de la entonces Policía Federal. Las autoridades además lo vinculan con robo de vehículos, mercancías y tráfico de armas.

El nombre de Cazarín Molina está relacionado con Luis Alberto Olán Aparicio, hermano del empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán, cercano a Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con Latinus.

A mediados de agosto, el medio reveló una serie de audios sobre presuntos negocios de los hermanos Olán Aparicio relacionados con el suministro de balasto para el Tren Maya. En una de las conversaciones, Luis Alberto aseguró conocer a El Tanque y haber recurrido a ese vínculo para frenar las extorsiones del CJNG contra el propietario de una mina proveedora de piedra para las obras ferroviarias.

En otra de las llamadas, Luis Alberto Olán pregunta por combustible más barato para abastecer la maquinaria utilizada en las minas de balasto relacionadas con el Tren Maya y solicita el envío de una pipa de hasta 60 mil litros. El dato adquiere relevancia porque Cazarín Molina también ha sido señalado como operador del robo y comercialización de hidrocarburos para el CJNG.

Los audios también recogen una conversación de Amílcar Olán, quien describe a su hermano como una persona con contacto directo con integrantes del cártel. “Él maneja todo eso. Los conoce a todos, todos son sus brothers, sus compas”, afirma ante un empresario relacionado con el suministro de balasto.

Durante el despliegue en Zapopan, los agentes aseguraron un arma de fuego, diversas dosis de droga y un vehículo. La SSPC indicó que la detención ocurrió en flagrancia y que el acusado quedó bajo disposición del Ministerio Público.

García Harfuch sostuvo que la operación forma parte de la estrategia federal contra estructuras delictivas y destacó el uso de inteligencia, investigación y coordinación para localizar al objetivo en Jalisco. También agradeció el apoyo de los gobiernos de Veracruz y Jalisco, así como la participación de las fuerzas especiales de cada dependencia.