El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, sostuvo que la elección de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) debe resolverse mediante el consenso de las fuerzas políticas y llamó tanto a Morena y sus aliados como a la oposición a agotar el diálogo para alcanzar un acuerdo.

El senador consideró que, ante el momento político que atraviesa el organismo electoral por los señalamientos contra su anterior presidenta, Guadalupe Taddei, y la salida de diversos funcionarios, es conveniente que quien asuma la titularidad cuente con el respaldo de las distintas fuerzas políticas.

“Es lo mejor para el país, es lo mejor para el INE que salga por consenso la persona que encabece el INE”, afirmó.

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Llama Higinio Martínez presidente del @senadomexicano a Morena y sus aliados para hacer el máximo esfuerzo de consenso con la oposición para elegir a la nueva presidenta del @INEMexico, entérate en @EnfoqueNoticias. pic.twitter.com/Z6rxZnwoaV — Gerardo Cedillo H (@gercedillo) November 20, 2026

Higinio Martínez pide diálogo entre mayoría y oposición

Aunque reconoció que Morena y sus aliados cuentan con mayoría para sacar adelante el nombramiento, insistió en que la negociación debe continuar hasta el último momento y que la responsabilidad de construir un acuerdo no corresponde únicamente al bloque mayoritario.

“El consenso depende de todos, no solo de la mayoría”, señaló, al advertir que la oposición tampoco debe plantear exigencias inalcanzables o mantener posiciones que impidan acercar posturas.

Martínez expresó su confianza en que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, hará lo posible para conseguir un acuerdo, pues conoce la importancia de que la nueva presidencia del instituto sea resultado de un entendimiento político.

Descarta que falta de consenso afecte elecciones de 2027

No obstante, advirtió que, si no se alcanza el consenso por la resistencia de la oposición a aceptar acuerdos, tendrá que tomarse una decisión. Aclaró que la falta de un nombramiento consensuado no pone en riesgo la operación del INE ni las elecciones de 2027.

“El INE va a funcionar con la presidenta que elijan”, sostuvo, al explicar que el instituto cuenta con una estructura nacional que continúa trabajando y que no depende exclusivamente de quien encabece el Consejo General.

En ese contexto, descartó que la permanencia de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional sea la mejor alternativa, pues consideró que existe un mandato para elegir a una nueva titular del organismo y eso es lo que debe concretarse.

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MSL