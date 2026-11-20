La coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, defendió la postura de su bancada en las negociaciones para renovar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y llamó a las fuerzas políticas a privilegiar los consensos, al advertir que México no necesita que la próxima titular del organismo sea elegida mediante una tómbola.

A través de sus redes sociales, Ivonne Ortega Pacheco aseguró que desde el inicio MC planteó un procedimiento transparente, con participación de la sociedad civil, para integrar el Comité Técnico de Evaluación que revisará los perfiles de quienes aspiren a encabezar el árbitro electoral.

“En Movimiento Ciudadano planteamos desde el inicio un proceso transparente y con participación de sociedad civil para que el Comité de Evaluación se conforme por los mejores y llegue el mejor perfil a la presidencia del INE”, expresó Ivonne Ortega Pacheco.

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En medio de las diferencias entre las bancadas por la convocatoria para designar a la sucesora de Guadalupe Taddei, Ivonne Ortega Pacheco sostuvo que hacer política implica construir acuerdos y reprochó que las estrategias partidistas puedan anteponerse a la posibilidad de alcanzar consensos.

“Ustedes elijan qué legado quieren dejar. ¿Renunciar a la posibilidad de hacer política y beneficiar a la mayoría o hacer lo correcto aunque no tenga rentabilidad electoral?”, cuestionó Ivonne Ortega Pacheco.

La diputada Ivonne Ortega Pacheco también rechazó las críticas sobre la actuación de Movimiento Ciudadano en las negociaciones y defendió que su partido fue la única bancada que votó en contra de la elección por tómbola, al señalar que el registro de esa votación es público.

“A México no le sirve que llegue otra presidencia del INE electa por tómbola; que por cierto, fuimos la única bancada que votó en contra. Votación que es pública, aquí nada en lo oscurito”, afirmó.

En respuesta a los señalamientos contra MC por su participación en las conversaciones con Morena, Ivonne Ortega Pacheco lanzó críticas al PAN y acusó a sus integrantes de mantener una postura de confrontación hacia la bancada naranja.

“Entiendo que estén obsesionados con Movimiento Ciudadano, pero cada vez se parecen más al PRI de Alito”, publicó.

La disputa ocurre mientras la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por Ricardo Monreal, mantiene las negociaciones para definir la convocatoria que permitirá integrar el Comité Técnico de Evaluación y seleccionar a la próxima presidenta del INE.

En Movimiento Ciudadano planteamos desde el inicio un proceso transparente y con participación de sociedad civil para que el Comité de Evaluacion se conforme por los mejores y llegue el mejor perfil a la presidencia del INE.



Entendemos que hacer política implica construir… https://t.co/4mD3jCV1uj — Ivonne Ortega (@IvonneOP) November 20, 2026

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