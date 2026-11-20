El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que esperará hasta enero próximo la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el proceso para designar a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ante el cambio de circunstancias que enfrenta la negociación legislativa.

A través de sus redes sociales, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sostuvo que la renovación de la titularidad del organismo electoral debe construirse mediante acuerdos entre las fuerzas políticas y no a partir de determinaciones judiciales.

“La democracia se construye con política, diálogo, negociación, no con resoluciones judiciales”, expresó Ricardo Monreal Ávila.

Ricardo Monreal Ávila aseguró que no dará por terminadas las conversaciones con los grupos parlamentarios y afirmó que la mesa de interlocución permanece abierta; sin embargo, reconoció que, ante el escenario actual, Morena aguardará aproximadamente hasta enero para conocer el fallo del tribunal.

“No renunciaré al diálogo y sigue abierta la mesa de interlocución; no obstante, las circunstancias actuales cambiaron y vamos a esperar, aproximadamente hasta enero, a que el Tribunal Electoral emita su fallo”, publicó Ricardo Monreal Ávila.

La definición del proceso para elegir a la próxima presidenta del INE se encuentra en medio de diferencias entre las bancadas de la Cámara de Diputados sobre la integración del Comité Técnico de Evaluación y las reglas para seleccionar a quien ocupará la titularidad del órgano electoral.

Mientras Movimiento Ciudadano ha insistido en un mecanismo transparente con participación de la sociedad civil, las fuerzas políticas mantienen diferencias sobre la ruta legislativa y los criterios que deberán regir la selección.

Con este anuncio, Monreal dejó abierta la posibilidad de retomar las negociaciones una vez que el TEPJF resuelva la controversia, aunque reiteró que el diálogo entre las bancadas no está cancelado.

La democracia se construye con política, diálogo, negociación, no con resoluciones judiciales.

Lo reitero: no renunciaré al diálogo y sigue abierta la mesa de interlocución; no obstante, las circunstancias actuales cambiaron y vamos a esperar, aproximadamente hasta enero, a que… pic.twitter.com/dzxgtD7cu6 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 20, 2026

Te puede interesar:

- Se cae acuerdo para relevo en INE por consenso; lo ven en 2027 y vía mayoría

- Celebra CSP éxito en gira y ve cerca acuerdo en T-MEC

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR