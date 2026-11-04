Triunfo demócrata en EU debe ayudar a calmar aguas ‘turbias y turbulentas’ del mundo: Higinio Martínez

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, en una fotografía ilustrativa.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, confió en que el avance de los demócratas en las elecciones legislativas de Estados Unidos contribuya a reducir las tensiones internacionales y permita que “se calmen las aguas que están muy turbias, muy turbulentas en todo el mundo”, aunque reconoció que el resultado no modifica al gobierno de Donald Trump, donde México enfrenta dificultades.

Al ser cuestionado sobre los resultados de las elecciones intermedias, el senador consideró que todavía es pronto para determinar si el triunfo demócrata tendrá beneficios directos para México, pues los cambios se registraron en la Cámara de Representantes, el Senado y algunas gubernaturas, pero no en el Ejecutivo.

“No lo sé. La política en Estados Unidos es curiosa, hay mucha similitud entre ambos partidos allá en Estados Unidos”, comentó.

Ciudadanos de Kansas votan en las elecciones intermedias de Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. ı Foto: AP

Martínez Miranda señaló que la permanencia del mismo gobierno representa un factor para la relación bilateral, aunque manifestó su expectativa de que continúe el diálogo entre ambos países bajo principios de respeto y colaboración, sin subordinación.

“En el Ejecutivo sigue estando igual, el mismo, y ese es donde tenemos dificultades, pero yo espero que siga mejorando siempre todo, dentro de lo que se ha planteado, es el respeto, colaboración, no sumisión. Así debe seguir”, afirmó.

Aspecto del Capitolio de Estados Unidos, sede del Congreso. ı Foto: AP

El legislador sostuvo que espera que los resultados electorales beneficien primero a la población estadounidense y después tengan repercusiones positivas en el escenario internacional.

“Espero que beneficie a Estados Unidos primero, porque es un asunto de ellos, a todos los habitantes de Estados Unidos, la elección de ayer, y después que beneficie al mundo para que se calmen las aguas que están muy turbias, muy turbulentas en todo el mundo”, expresó.

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cehr