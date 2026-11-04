Advierten expertos que Donald Trump podría radicalizarse tras derrota electoral

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump en imagen de archivo.

La derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias de Estados Unidos podría provocar que el presidente Donald Trump radicalice aún más su discurso y sus decisiones durante los dos últimos años de su mandato, en lugar de moderar su política, advirtieron especialistas de la Universidad Iberoamericana (IBERO).

Los académicos alertaron que el triunfo demócrata en el Senado y la Cámara de Representantes representa un voto de castigo contra la administración de Trump, pero no garantiza un cambio favorable para México en materia comercial, migratoria o de seguridad.

Durante la mesa de análisis “Estados Unidos después de las urnas: ¿qué cambia para México?”, organizada por la Dirección de Comunicación Institucional de la IBERO, cuatro especialistas coincidieron en que el nuevo equilibrio político en Washington podría abrir oportunidades diplomáticas y económicas para nuestro país, siempre que el gobierno mexicano desarrolle una estrategia propia.

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El doctor Enrique Gutiérrez Márquez, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, advirtió que Trump podría interpretar los resultados como una amenaza a su liderazgo y responder con una postura más confrontativa, tanto frente a sus adversarios políticos como al interior del Partido Republicano.

Explicó que el nuevo Congreso tendrá herramientas institucionales para ejercer contrapesos a la Casa Blanca, entre ellas la negociación y aprobación del presupuesto federal, lo que podría incrementar las tensiones entre los poderes.

En la misma línea, Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la IBERO, consideró que el revés electoral podría incentivar una respuesta más vengativa y coercitiva del mandatario estadounidense.

La académica recordó que, pese a perder el control legislativo, Trump conserva atribuciones como el veto presidencial y la emisión de órdenes ejecutivas, por lo que el cambio en la correlación de fuerzas no significa que desaparecerán las presiones de Washington.

Por su parte, Jorge Schiavon, director del Departamento de Estudios Internacionales, sostuvo que los resultados deben interpretarse principalmente como un rechazo a la gestión de Trump y no necesariamente como un respaldo incondicional al Partido Demócrata.

“Más que un tsunami demócrata, lo que estamos viendo es un referéndum en contra del presidente Trump”, afirmó.

Explicó que el descontento por el costo de vida, las políticas migratorias, la política exterior y las decisiones económicas del mandatario influyeron en el comportamiento electoral de los estadounidenses.

El académico también destacó la participación de sectores jóvenes y de comunidades que modificaron sus preferencias políticas respecto de elecciones anteriores.

En tanto, Carlos Rodríguez Arechabaleta, del Departamento de Comunicación, destacó que los comicios mostraron la importancia del voto retrospectivo, mediante el cual los ciudadanos evalúan a sus gobernantes a partir de los resultados de su gestión.

Entre los factores que influyeron en el voto mencionó la inflación, el costo de los combustibles, la política exterior y las decisiones migratorias.

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