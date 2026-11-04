Harfuch reivindica ofensiva contra el crimen y llama a recuperar la seguridad en regiones del país

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, llamó a reforzar la ofensiva contra las organizaciones criminales para impedir que mantengan el control de municipios y regiones del país, al tiempo que destacó el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación como parte de la estrategia federal para recuperar la seguridad de las comunidades.

Durante la ceremonia de reconocimiento a agentes de investigación, el funcionario sostuvo que cada detención y operación contra la delincuencia tiene consecuencias directas para las familias mexicanas, particularmente en territorios donde grupos delictivos buscan imponer sus intereses económicos sobre la población.

Omar García Harfuch también denunció que la corrupción impidió durante décadas concretar extradiciones de objetivos prioritarios y destacó un operativo que permitió sacar a 92 personas de centros penitenciarios federales durante el primer año del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario señaló que algunos de esos casos acumulaban hasta cuatro décadas sin concretar su extradición, mientras otros permanecieron pendientes durante tres o cuatro sexenios. “Sólo por una cosa, por corrupción”, sostuvo ante integrantes de distintas áreas de la dependencia.

Como parte del fortalecimiento de las capacidades de investigación para combatir a las organizaciones criminales, Omar García Harfuch también destacó la incorporación de 981 nuevos agentes, después de seis años sin ingresos de personal a esa área. Explicó que la academia encargada de su formación aún se encuentra en proceso de construcción, aunque ya logró completar la preparación de esta primera generación.

En ese contexto, reconoció la labor de Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de Edith Araceli Rodríguez Navarro, directora de la Academia Nacional de Seguridad Pública, por su participación en la preparación de los nuevos elementos.

En materia de coordinación gubernamental, García Harfuch aseguró que la Presidenta Claudia Sheinbaum revisa diariamente, desde las seis de la mañana, los indicadores de homicidios, delitos de alto impacto y robo de vehículos, además de otros registros sobre incidencia criminal.

Según explicó, la mandataria convoca a gobernadores de las entidades con mayores problemas de seguridad, sin distinción partidista, junto con sus fiscales, secretarios estatales y mandos militares o navales. Estas reuniones permiten examinar directamente la situación de cada territorio y establecer prioridades de intervención.

“La propia Presidenta de México dirige la Estrategia de Seguridad todos los días”, manifestó el funcionario, quien identificó la inteligencia y la investigación como el tercer eje de la política federal contra la delincuencia.

A poco más de dos años del inicio de la administración, el secretario consideró que la dependencia atraviesa una etapa distinta a la que encontró cuando asumió el cargo. Atribuyó ese cambio al respaldo presidencial a las labores de investigación y al fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones federales.

Respecto de la participación de las Fuerzas Armadas, destacó el apoyo del titular de Defensa y del secretario de Marina a las operaciones de seguridad pública. También mencionó que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con un equipo más amplio y atraviesa un proceso de reestructuración interna.

Además de los resultados operativos, el funcionario dedicó parte de su intervención a los agentes que perdieron la vida durante el cumplimiento de sus funciones y a quienes sobrevivieron a lesiones graves. Recordó casos de compañeros a los que visitó o trasladó personalmente a hospitales durante su trayectoria en distintas corporaciones.

En el ámbito de las tareas administrativas y de apoyo, también destacó la participación de Protección Civil, el sistema penitenciario y las áreas de formación. Subrayó que el funcionamiento de la dependencia requiere tanto a quienes desarrollan misiones de alto riesgo como a los trabajadores responsables de actividades internas.

García Harfuch mencionó igualmente a José Luis Rodríguez por su trabajo en Cuautla, Morelos; a Miguel Torruco por sus recorridos en diversos municipios; a Francisco Moreno por su apoyo en operaciones de alto impacto, y al subsecretario Jesús Lozada por sus responsabilidades institucionales.

Por otra parte, informó que Figueroa Franco prepara visitas a las distintas áreas de la Secretaría para establecer un contacto más frecuente con sus integrantes y escuchar directamente sus necesidades.

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